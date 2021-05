Schalke meldet Vollzug: Palsson kommt aus Darmstadt, Flick bleibt

Gelsenkirchen. Das Aufgebot für die Zweitliga-Saison wird voller: Zwei Personalentscheidungen auf Schalke sind gefallen. Ein Spieler bleibt, einer kommt.

Knapp drei Wochen vor dem Start in die Zweitliga-Vorbereitung gibt es beim FC Schalke 04 zwei weitere Personalentscheidungen. Wie der Bundesliga-Absteiger am Dienstagnachmittag offiziell bestätigt hat, hat Florian Flick (21) hat einen Profivertrag mit Laufzeit bis 30.06.2023 unterschrieben. Vom künftigen Zweitliga-Rivalen Darmstadt 98 kommt Victor Palsson (30). Er Isländer unterschreibt ebenfalls für zwei Jahre bis zum Sommer 2023 und kostet Schalke eine Ablöse von rund 700.000 Euro.

„Ich möchte auf und neben dem Platz als Führungsspieler vorangehen", erklärt Palsson seinen Wechsel ins Ruhrgebiet. "Wir werden eine komplett neue Struktur in der Mannschaft entwickeln. In diesen Prozess will ich meine Erfahrung einbringen – und dann so viele Spiele wie möglich mit S04 gewinnen.“ Eine solche Führungsrolle traut auch Sportvorstand Peter Knäbel dem Neuzugang zu. "Wir sind davon überzeugt, dass Victor auch neben dem Platz ein Eckpfeiler der neuen Mannschaft sein kann", so Knäbel.

Sowohl Flick als auch Palsson haben ihre Stärken im defensiven Mittelfeld. Für diese Position sieht sich Schalke nun gut aufgestellt - auch Danny Latza (32), der ablösefrei von Mainz 05 zurückkehrt, hat dort seine Stärken.

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis kennt Victor Palsson aus Darmstädter Zeiten

Flick war im Sommer 2019 vom Drittligisten Waldhof Mannheim nach Gelsenkirchen gewechselt und spielte zunächst in der U23 in der Regionalliga West. Dort entwickelte er sich zum Leistungsträger, der nur selten schlecht spielte. Trainer Dimitrios Grammozis wurde auf Flick aufmerksam und setzte ihn in den letzten vier Bundesligaspielen ein. Beim 4:3-Erfolg über Eintracht Frankfurt gelang Flick sogar ein Tor, er überzeugte als giftiger, zweikampfstarker Spieler. Nun folgt die Belohnung - ein Profivertrag.

„Für mich geht mit dieser Unterschrift ein Traum in Erfüllung“, sagt Flick nach der Unterzeichnung seines ersten Profivertrages. „Ich habe mich im vergangenen Sommer bewusst für Schalke entschieden, weil ich wusste, dass ich hier eine echte Chance bekomme, mit guten Leistungen den Schritt vom Talent zum Profi schaffen zu können. In der neuen Saison möchte ich das große Vertrauen der Verantwortlichen zurückzahlen.“

Palsson ist ein Wunschspieler von Trainer Grammozis. Beide schätzen sich aus der gemeinsamen Zeit in Darmstadt sehr. Was Grammozis am isländischen Nationalspieler schätzt: Er ist ein Leader auf dem Platz – und einer, der in der Kabine den Ton angibt. Die Darmstädter, und das ist sehr auffällig, holen mehr Punkte mit Palsson als ohne ihn. Von 13 Spielen ohne ihn in dieser Saison verlor Darmstadt neun. 21-mal spielte Palsson – in diesen Partien gab es nur drei Niederlagen. Gemeinsam mit dem Latza könnte er eine erfahrene Doppel-Sechs im Mittelfeld bilden. Ähnlich hielt es Zweitliga-Meister VfL Bochum, der mit Anthony Losilla (35) und Robert Tesche (33) aufstieg.

Neu auf Schalke: Victor Palsson. Foto: dpa

Auffällig: Grammozis und Sportvorstand Peter Knäbel legen sehr viel Wert darauf, dass einige erfahrene Spieler, die positive Typen sind und in der Kabine für Zusammenhalt sorgen können, im Kader stehen. Palsson und Latza sind solche Spieler, aber auch Sturm-Zugang Simon Terodde (33) und der dritte Torwart Michael Langer (36), der seinen Vertrag verlängert.

Der Stand der Schalke-Planungen (25. Mai 2021)

Zugänge (3): Danny Latza (Mainz 05), Simon Terodde (HSV), Victor Palsson (Darmstadt 98)

Leih-Rückkehrer, der eingeplant ist: Markus Schubert (Eintracht Frankfurt)

Abgänge (10): Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Bastian Oczipka, Benjamin Stambouli, Shkodran Mustafi, Nabil Bentaleb (Verträge laufen aus), Frederik Rönnow, Gonçalo Paciencia (kehren beide zu Eintracht Frankfurt zurück), Kilian Ludewig (kehrt zu RB Salzburg zurück), William (kehrt zum VfL Wolfsburg zurück).

Schalke-Spieler, die unter Vertrag stehen, aber bei einem passenden Angebot gehen können: Amine Harit, Suat Serdar, Matija Nastasic, Salif Sané, Omar Mascarell, Benito Raman, Mark Uth, Hamza Mendyl - dazu die Leih-Rückkehrer Sebastian Rudy (Hoffenheim) und Ozan Kabak (FC Liverpool)

Status offen: Klaas-Jan Huntelaar, Blendi Idrizi, Rabbi Matondo (kehrt von Stoke City zurück), Jonas Carls (kehrt von Vitoria Guimaraes zurück / der SC Paderborn ist interessiert), Ahmed Kutucu (kehrt von Heracles Almelo zurück), Sead Kolasinac (kehrt eigentlich zum FC Arsenal zurück)

Torhüter (3): Ralf Fährmann, Markus Schubert, Michael Langer

Abwehr (4): Malick Thiaw, Mehmet Aydin, Kerim Calhanoglu, Timo Becker

Mittelfeld (6): Danny Latza, Victor Palsson, Florian Flick, Can Bozdogan, Nassim Boujellab, Levent Mercan

Sturm (2): Simon Terodde, Matthew Hoppe

