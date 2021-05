Schalkes Mehmet Can Aydin hat eine Einladung für den Lehrgang der deutschen U-19-Nationalmannschaft erhalten.

Knappenschmiede Schalke: Mehmet Can Aydin steht im deutschen U-19-Aufgebot

Frankfurt. Für den Lehrgang der deutschen U-17-Nationalmannschaft in Kaiserau gehören drei Spieler des FC Schalke 04 zum Kader des Deutschen Fußball-Bundes.

Das lange Warten hat ein Ende: Die Junioren-Nationalspieler des FC Schalke 04 dürfen sich wieder mit ihren Teamkollegen treffen. „Mich freut es wirklich sehr für unsere Nachwuchsspieler, dass sie bei den anstehenden Maßnahmen endlich wieder gemeinsam auf dem Platz trainieren können“, sagt Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter der Nationalmannschaften.

Und diese Lehrgänge finden allesamt mit königsblauer Beteiligung statt. Für das Treffen der U-19-Nationalmannschaft vom 27. Mai bis 2. Juni im oberbayrischen Grassau hat Trainer Christian Wörns den fünfmaligen Bundesliga-Spieler Mehmet Can Aydin nominiert. Im U-18-Aufgebot von Trainer Hannes Wolf, das sich vom 27. Mai bis 2. Juni in Ruit treffen wird, steht Schalkes Mittelfeld-Mann Elias Kurt.

U-15-Bundestrainer Christian Wück holt zwei Schalker

Gleich drei Schalker hat U-17-Nationaltrainer Michael Prus für den Lehrgang in Kamen-Kaiserau (26. bis 31. Mai) berufen: Ngufor Anubodem, Semin Kojic und Mattes Hansen, der zur neuen Saison vom VfL Wolfsburg nach Gelsenkirchen kommen wird. Auf Abruf steht Keke Topp bereit, den es 2021/22 vom SV Werder Bremen zu den Schalker A-Junioren von Trainer Norbert Elgert ziehen wird.

Zum Lehrgang der U-16-Nationalmannschaft in der Sportschule Steinbach (23. bis 29. Mai) hat Trainer Marc Meister Schalkes Armend Likaj eingeladen, während U-15-Nationaltrainer Christian Wück zwei Gruppen zu jeweils 28 Spielern nominiert hat. In der ersten, die sich vom 26. bis zum 29. Mai in Grünberg treffen wird, stehen die Schalker Keanu Noel Kerbsties und Assan Ouédraogo.

„Hinter den Spielern liegt eine sehr herausfordernde Zeit. In dieser waren wir stets an ihrer Seite – in Form von Online-Trainingseinheiten, persönlichen Telefonaten und Videositzungen oder durch andere Onlineangebote“, sagt Joti Chatzialexiou. „Für ihre weitere Entwicklung ist nun jede Minute, die sie zusammen mit unseren Trainern und Experten auf dem Rasen verbringen werden, Gold wert.“ (AHa)

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04