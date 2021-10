Schalke: Mehmet Aydin sendet nach Verletzung emotionale Botschaft

Gelsenkirchen. Mehmet Aydin musste beim Schalke-Sieg in Hannover früh ausgewechselt werden. Nach dem Spiel meldete er sich in den Sozialen Medien.

Beim packenden Schalke-Sieg gegen Hannover musste Mehmet Aydin schön früh vom Feld. Den 19-Jährigen plagten Oberschenkelbeschwerden, er musste in der 18. Minute ausgewechselt werden, nachdem er zuvor erneut überzeugt hatte. Für ihn kam der Österreicher Reinhold Ranftl.

Eine Diagnose steht bei Schalke-Spieler Mehmet Aydin noch aus

Nach der Partie meldete sich Aydin in den Sozialen Medien mit emotionalen Worten. Bei Instagram veröffentlichte er ein Bild von seiner Auswechslung, dazu schrieb er: "Danke für die zahlreichen Genesungswünsche. Ich werde alles geben, um schnell wieder auf dem Platz stehen zu können. Glückwunsch an meine Mannschaft! Stark GEkämpft, verdienter Auswärtssieg." Eine Diagnose steht bei Aydin noch aus.

Mehmet Aydin entwickelt sich bei den Königsblauen zunehmend zu einem Leistungsträger. Beim 3:0-Erfolg über Ingolstadt hatte der Mittelfeldspieler getroffen, jetzt gehörte er wieder zu den stärksten Schalkern, bis ihn die Verletzung stoppte. Der S04 steht jetzt auf dem dritten Platz der Zweiten Bundesliga. Langsam erzeugt die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis Aufstiegseuphorie.

Marcin Kaminski trifft für Schalke zum Sieg - in der Nachspielzeit

Den denkwürdigen Schlusspunkt der Partie erlebte Mehmet Aydin nicht auf dem Rasen. Marcin Kaminski traf in der Nachspielzeit. Die Schalke-Profis purzelten übereinander, die vielen, vielen S04-Fans erzeugten einen Lärm in Hannover, der fast noch im Ruhrgebiet zu hören war. Schalke-Wahnsinn.

Schalke-Wahsinn: Die Profis purzeln nach dem späten Tor übereinander.

Schalke spielt jetzt gegen Dynamo Dresden

Das nächste Schalke-Spiel findet am kommenden Samstag (20.30 Uhr/live in unserem Ticker) statt, dann reist Dynamo Dresden nach Gelsenkirchen. Noch steht nicht fest, ob Mehmet Aydin dann schon mithelfen kann. Vermutlich wird die Zeit zu knapp. Aber, wie er in seiner Botschaft mitgeteilt hat, wird er alles dafür tun, um möglichst schnell zurückzukehren. (las)

