Schalke: Nationalspieler - Hoppe erhält seine Saison-Krönung

Gelsenkirchen. Schalkes 20-jähriger Stürmer Matthew Hoppe steht zum ersten Mal im Aufgebot der Nationalmannschaft der USA und darf von seinem Debüt träumen.

Was ist das für eine Fußball-Saison für Matthew Hoppe! Der Stürmer, der vor dieser Saison von den A-Junioren zur U-23-Mannschaft in die Regionalliga aufgerückt und unter Trainer Manuel Baum zum Bundesliga-Spieler des FC Schalke 04 geworden ist, steht erstmals im Aufgebot der Nationalmannschaft der USA. Und er darf von seinem Debüt träumen.

Der 20-Jährige, der in dieser Saison mit sechs Treffern der beste Schütze des Gelsenkirchener Bundesliga-Absteigers ist und seit Anfang Februar einen bis zum 30. Juni 2023 gültigen Profi-Vertrag besitzt, ist von US-Nationaltrainer Gregg Berhalter (47) am Donnerstag in den Kader für das Test-Länderspiel gegen EM-Teilnehmer Schweiz berufen worden, das am 30. Mai (20.15 Uhr) in St. Gallen stattfinden wird.

Trainingslager der US-Nationalmannschaft in den Schweizer Alpen

Zuvor werden die US-Fußballer in den Schweizer Alpen ein einwöchiges Trainingslager absolvieren, um sich auch schon auf die Bedingungen für die beiden Spiele der Endrunde der Concacaf-Nations-League in Denver einzustimmen.

Als weitere Bundesliga-Akteure stehen Bayern Münchens 17-jähriger Nachwuchsspieler Justin Che, John Brooks (VfL Wolfsburg), Tyler Adams (RB Leipzig), Julian Green (SpVgg Greuther Fürth), Gio Reyna (Borussia Dortmund) und Josh Sargent (SV Werder Bremen) im 27 Spieler umfassenden Aufgebot des amerikanischen Nationalteams, das für das Final-Four-Turnier der Concacaf-Nations-League auf 23 Fußballer reduziert werden muss.

Christian Pulisic und Zack Steffen wollen die Champions League gewinnen

Verzichten muss Gregg Berhalter während des Trainingslagers auf zwei Spieler, die am 29. Mai in Porto die Champions League gewinnen wollen: auf Christian Pulisic, den ehemaligen Dortmunder und jetzigen Stürmer des FC Chelsea, sowie auf Zack Steffen, den Ersatztorwart des englischen Meisters Manchester City.

In ihrem Halbfinale werden die USA am 4. Juni (Freitag, 1.30 Uhr MEZ) auf Honduras treffen, die andere Partie bestreiten Mexiko und Costa Rica. Die Gewinner werden am 7. Juni (Montag, 3 Uhr MEZ) das Finale austragen, während die Verlierer am selben Tag ab 0.30 Uhr aufeinandertreffen und den dritten Platz ausspielen werden.

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04