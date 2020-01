Schalke: Matthäus und Lehmann kritisieren Nübel scharf

Gelsenkirchen. Der Wechsel von Schalke-Torwart Alexander Nübel zum FC Bayern erzeugt bei Experten Unverständnis. Matthäus und Lehmann finden deutliche Worte.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 wird seinen Torhüter und Kapitän Alexander Nübel (23) verlieren. Schalke hatte am Sonntag bekannt gegeben, dass Nübel das vorgelegte Angebot zur Vertragsverlängerung endgültig abgelehnt hat. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird er zu den Bayern wechseln. Eine offizielle Bestätigung seines Wechsels zum FC Bayern gibt es noch nicht.

Im Gespräch mit dieser Redaktion hatte der ehemalige Schalke-Torwart Oliver Reck Verständnis für Nübel geäußert. Der FC Bayern sei ein großer Klub. Zudem wolle der gebürtige Paderborner den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Das sehen andere Experten anders.

Ex-Schalke-Torwart Lehmann: Es wird schwer für Nübel

Der frühere Nationaltorhüter und Ex-Schalker Jens Lehmann bezweifelt, dass Nübel mit diesem Schritt richtig liegt. Der WM-Dritte von 2006 spricht von einer „schwer verständlichen Entscheidung. Falls Nübel sich bei Bayern in den nächsten Jahren auf die Bank setzt, wird es schwer für ihn, sich weiterzuentwickeln und später mal Nationalelf-Torwart zu werden“, sagte Lehmann.

Noch kritischer äußert sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. In seiner Sky-Kolumne betont der Weltmeister von 1990, dass ihn der Nübel-Wechsel sprachlos mache. Aus sportlichen Gründen sei der Wechsel nicht nachvollziehbar: "Stand jetzt, tauscht ein junger, ambitionierter und höchst talentierter Schlussmann die Kapitäns-Binde, den Stammplatz bei einem großen Klub und die Liebe der Fans gegen eine Reservisten-Rolle."

Matthäus geht sogar einen Schritt weiter und zweifelt an der Vernunft des jungen Schalkers: "Ich habe ihn als intelligenten, reflektieren und cleveren jungen Mann kennengelernt, der genau weiß, was er will. Und das kann eigentlich kein Stammplatz auf der Bank sein."

Lothar Matthäus: Nübel sollte Schalke sofort verlassen

Auf Schalke habe Nübel nach Bekanntgabe des Wechsel keine Zukunft mehr, meint Matthäus. Um Unruhe in der Rückrunde zu vermeiden, wäre es seiner Meinung nach sinnvoller, den Transfer schon im Winter zu vollziehen: "Er ist ohnehin die nächsten Spiele gesperrt, mit Schubert steht ein guter Ersatz bereit und David Wagner kann es sich nicht leisten, bei jedem Spiel ein Pfeifkonzert gegen den eigenen Kapitän hinzunehmen und dadurch die Leistung der Mannschaft zu riskieren. Das Beste für Nübel und alle Beteiligten wäre es, wenn er bereits im Winter nach München zieht."

Kritik für den bevorstehenden Wechsel gibt es auch für den FC Bayern. Münchens Torwart-Ikone Sepp Maier glaubt, dass die Verpflichtung Nübels Probleme erzeugen könnte. Der nächste Ärger sei dadurch vorprogrammiert. "Die Bayern haben genügend gute Torhüter in ihren Reihen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Manuel (Neuer, d. Red.) gefällt“, sagte Maier der Bild-Zeitung. (mh mit dpa)