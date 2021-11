Schalke: Matondo trifft, und Mendyl bereitet zweimal vor

Gelsenkirchen. Von den sieben Spielern, die der FC Schalke 04 verliehen hat, kommen lediglich drei zum Einsatz. Zwei schaffen es noch nicht einmal in den Kader.

Die Bilanz der Spieler, die Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 verliehen hat, war schon mal schlechter – auch wenn vier von sieben bei ihren Vereinen am vergangenen Wochenende nicht zum Einsatz kamen. Aber Rabbi Matondo, der walisische Nationalspieler, hat in der belgischen Jupiler Pro League seinen ersten Treffer für Cercle Brügge erzielt.

Der 21-Jährige freute sich nicht nur über sein Tor, sondern auch über den 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den Tabellenvierten KV Mechelen. Rabbi Matondo traf beim dritten Saisonsieg des Tabellenvorletzten in der 77. Minute zum Endstand. Kurz vor dem Abpfiff der Partie wurde Rabbi Matondo, der im Pokal schon einmal getroffen hatte, von Trainer Yves Vanderhaeghe ausgewechselt. Mit nun 13 Punkten hat Cercle Brügge auf dem Relegationsplatz vier Zähler Rückstand zum drittletzten Rang, zum rettenden Ufer.

Hamza Mendyl bereitet den Siegtreffer durch João Figueiredo vor

Einen Favoriten hat auch Hamza Mendyl geschlagen. Der Marokkaner, der an Gaziantep FK verliehen ist, feierte mit dem Tabellenzwölften der türkischen Süper Lig einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten Konyaspor. Der 24-Jährige bereitete sowohl das 2:1 durch Muhammet Demir sowie das Siegtor in der 86. Minute durch João Figueiredo vor. Kurz danach wurde Hamza Mendyl für Halil İbrahim Pehlivan ausgewechselt.

Keinen Grund zur Freude hatte Can Bozdoğan mit Beşiktaş Istanbul, dem türkischen Meister und Pokalsieger, der nur auf Rang zehn der Süper Lig liegt. Nach der 1:2-Niederlage gegen Ajax Amsterdam in der Champions League, als der 20-jährige Mittelfeld-Mann etwas mehr als eine halbe Stunde auf dem Rasen gestanden hatte, setzte es im heimischen Vodafone-Park eine 0:4 (0:1)-Pleite gegen den Tabellen-15. Giresunspor. Can Bozdoğan wurde in der 69. Minute für Georges-Kevin Nkoudou eingewechselt.

Levent Mercan gehört einmal mehr nicht zum Kader von Fatih Karagümrük

Levent Mercan muss weiterhin auf seinen dritten Einsatz in der Süper Lig warten. Der 20-Jährige gehörte einmal mehr nicht zum Kader von Fatih Karagümrük (0:2 gegen Spitzenreiter Trabzonspor). Auch Nassim Boujellab wurde bei der 0:3-Pleite des Tabellenletzten FC Ingolstadt in der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV nicht berücksichtigt, während Amine Harit den 1:0-Erfolg des Tabellenvierten Olympique Marseilles in der französischen Ligue 1 gegen den Tabellenviertletzten ES Troyes AC immerhin von der Bank aus verfolgen durfte.

Wegen seines Pfeifferschen Drüsenfiebers fehlt Ozan Kabak Norwich City schon seit Anfang November. Ohne den türkischen Nationalspieler trennten sich die Kanarienvögel in der Premier League 0:0 von den Wolverhampton Wanderers. Das Norwich-Team, für das der ehemalige Schalker Teemu Pukki stürmt, liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz mit neun Punkten drei Zähler hinter dem rettenden Ufer, hinter Leed United. (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04