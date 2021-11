Schalke: Matondo-Tor beim Achtelfinale-Einzug Cercle Brügges

Gelsenkirchen. Schalkes ausgeliehene Spieler: Ozan Kabak und Norwich liegen in der Premier League schon acht Punkte hinter dem Klassenerhalt. Viele Bankdrücker.

Muss sich Ozan Kabak erneut auf einen Abstieg in die Zweitklassigkeit einrichten? Der Innenverteidiger, den Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 an Norwich City ausgeliehen hat, bleibt in England in der Premier League auch nach dem zehnten Spieltag ohne Sieg Tabellenschlusslicht. Das Team des deutschen Trainers Daniel Farke, zu dem auch der ehemalige Schalker Teemu Pukki gehört, hat die große Chance ausgelassen, den Rückstand zum rettenden Ufer auf zwei Punkte zu verkürzen.

Im Kellerduell gegen Leeds United, bei dem Ozan Kabak 90 Minuten durchspielte, musste sich Aufsteiger Norwich City dem Tabellenviertletzten Leeds United auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz mit 1:2 (0:0) beugen. So liegen die Kanarienvögel mit ihren zwei Zählern nun schon acht Punkte hinter Leeds United, für das Raphinha und Rodrigo trafen. Andrew Omobamidele hatte an der Carrow Road vor 26.913 Zuschauern zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen.

Can Bozdoğan sitzt auf der Bank, Levent Mercan nicht einmal dort

Nichts Neues gibt es aus der Süper Lig in der Türkei, in der Hamza Mendyl Gaziantep FK beim 0:2 bei Galatasaray Istanbul wegen einer Gelb-Sperre nicht zu Verfügung stand. Auch die anderen beiden ausgeliehenen Schalker kamen nicht zum Einsatz: Während Can Bozdoğan im Verfolgerduell beim Tabellenzweiten Hatayspor (0:1) zum dritten Mal in Serie nur auf der Bank von Beşiktaş Istanbul saß, gehörte Levent Mercan zum vierten Mal in Folge nicht zum Aufgebot von Fatih Karagümrük (1:2-Auswärtsniederlage gegen Kayserispor).

Zu einem 90-Minuten-Einsatz kam indes Rabbi Matondo für Cercle Brügge, den Tabellenvorletzten der belgischen Jupiler Pro League. Der walisische Nationalspieler unterlag mit seinem Team dem Tabellendritten Royal Antwerpen mit 0:1. Besser lief es zuvor im Pokalspiel gegen den Drittligisten KVK Tienen. Schalkes Rabbi Matondo trug sich sogar in die Torschützenliste ein. Der 21-jährige Offensiv-Mann erzielte beim 3:0-Sieg, dem Einzug ins Pokal-Achtelfinale, in der 44. Minute das Tor zum Brügger 2:0.

Nassim Boujellab fehlt dem FC Ingolstadt weiterhin verletzt

Der Marokkaner Amine Harit feierte mit Olympique Marseille zwar einen 1:0-Auswärtserfolg bei Clermont Foot, allerdings war der der 24-jährige Mittelfeld-Mann in der Partie des neuen Tabellendritten der französischen Ligue 1 beim Aufsteiger und Tabellen-15. nur Reservist und saß bis zum Schlusspfiff auf der Ersatzbank.

Nassim Boujellab stand dem Schalker Zweitliga-Kontrahenten FC Ingolstadt im vierten Pflichtspiel in Folge wegen einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung. Das Schlusslicht, das dem Tabellenzweiten Jahn Regensburg mit 0:3 unterlag, trennen schon sechs Punkte vom Relegationsplatz und sieben Zähler vom direkten Klassenerhalt. (AHa)

