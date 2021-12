Schalke: Dieser Leihspieler wird gefeiert und sieht Gelb-Rot

Gelsenkirchen. Von den sieben Fußballern, die der FC Schalke 04 ausgeliehen hat, stehen drei in der Startelf. Drei bleiben ohne Einsatz, einer spielt am Montag.

Rabbi Matondo, der walisische Nationalspieler, den Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 an Cercle Brügge verliehen hat, befindet sich augenblicklich in ausgezeichneter Verfassung. Erneut hat er sich in die Torschützenliste eingetragen. Diesmal war es sogar der 2:1 (0:0)-Siegtreffer, der dem 21-Jährigen bei der VV St. Truiden gelang.

Es lief die 75. Minute, als Rabbi Matondo nur noch St. Truidens Torwart Kenny Steppe vor sich hatte und das Eins-gegen-eins-Duell cool für sich entschied. Sehr turbulent wurde es in der langen Schlussphase. Zunächst sah Rabbi Matondo die Gelb-Rote Karte (90.+4), ehe die Gastgeber den vermeintlichen Ausgleich schafften. Nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten schaute sich Schiedsrichter Kevin Van Damme die Szene aber an und gab den Treffer doch nicht, weil St. Truidens Japaner Yama Zuzuki Cercle-Torwart Thomas Didillon in Abseits-Position gestört haben soll. Damit verbessert sich Rabbi Matondo mit seinem Team wegen vom vorletzten Rang (Relegation) auf den viertletzten Platz der belgischen Jupiler Pro League.

Ozan Kabak sieht, wie Cristiano Ronaldo vom Elfmeterpunkt trifft

Tabellenschlusslicht der englischen Premier League bleiben Schalkes Ozan Kabak und Norwich City. Allerdings beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer, auf Mit-Aufsteiger FC Watford, bei zehn Punkten weiterhin nur drei Zähler. Erstmals nach seinem Pfeifferschen Drüsenfieber gehörte Ozan Kabak wieder zur Anfangsformation Norwichs und war auf dem Rasen, als Portugals Superstar Cristiano Ronaldo vor 27.606 Zuschauern an der Carrow Road per Foulelfmeter in der 75. Minute zum 1:0-Sieg für Manchester United traf, für das Team von Trainer Ralf Rangnick. Kurz danach hatte Ozan Kabak eine gute Möglichkeit, auszugleichen.

Erneut stand Can Bozdoğan in der Startelf des türkischen Meisters und Pokalsieger Beşiktaş Istanbul. Der Tabellensiebte der Süper Lig setzte sich am Sonntagabend im Vodafone-Park mit 4:2 (1:1) gegen den Tabellen-14. Kayserispor durch. Der 20-jährige Schalker Mittelfeld-Mann, der in der Meisterschaft zum dritten Mal zur Beşiktaş-Startformation gehörte, wurde in der dritten Minute der Nachspielzeit für Oldie Mehmet Topal (35) ausgewechselt.

Amine Harit sitzt beim 2:0-Sieg Olympique Marseilles nur auf der Bank

Während Hamza Mendyl und Gaziantep FK erst am Montagabend (18.30 Uhr) gegen Fenerbahçe Istanbul spielen werden, hatte Levent Mercan bei Fatih Karagümrük (1:4 gegen den Süper-Lig-Tabellenzweiten Konyaspor) wieder mal nur einen Platz auf der Tribüne. Auch Nassim Boujellab gehörte nicht zum Kader des FC Ingolstadt beim Spiel der 2. Bundesliga gegen Hannover 96 (1:2).

Ob sich Amine Harit darüber freuen kann, dass Olympique Marseille in der französischen Ligue 1 auf den zweiten Tabellenplatz geklettert ist? Den 2:0 (0:0)-Sieg am Sonntagabend beim Tabellensiebten Racing Straßburg, als der Senegalese Bamba Dieng und der Kroate Duje Caleta-Car trafen, erlebte Schalkes 24-jähriger Marokkaner nur von der Bank aus. (AHa)

