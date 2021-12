Schalke: Rabbi Matondo begeistert schon wieder Cercle Brügge

Gelsenkirchen. So läuft der zweite Weihnachtsfeiertag für die Spieler, die Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 ausgeliehen hat. Ozan Kabak verschuldet Elfmeter.

Das hat es zuletzt in vier Spielen nicht gegeben, dass sich Rabbi Matondo, den Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 an Cercle Brügge ausgeliehen hat, nicht in die Torschützenliste einträgt. Aber der walisische Nationalspieler war in der belgischen Jupiler Pro League am Sonntag nicht ganz unerheblich am 2:0 (0:0)-Sieg seines Teams im Hauptstadt-Derby gegen den FC Brügge beteiligt.

Nachdem Rabbi Matondo bei der 2:3-Niederlage gegen Spitzenreiter Royale Union Saint-Gilloise mit seinem Treffer zur 2:0-Führung Cercles erfolgreich gewesen war, bereitete er gegen den Tabellenzweiten die Entscheidung vor. Der in der Schluss-Viertelstunde enorm starke 21-Jährige legte in der 90. Minute großartig für den Brasilianer David Sousa auf, der zum 2:0 traf und die dritte Saisonniederlage des FC Brügge besiegelte. Für das 1:0 hatte Senna Miangue in der 53. Minute gesorgt.

Hamza Mendyl und Levent Mercan gehören nicht zum Kader

Es war der siebte Erfolg in dieser Saison, mit dem sich Cercle Brügge zumindest vorübergehend auf Rang zehn verbessert hat. Seitdem der Österreicher Dominik Thalhammer (51) Trainer des Matondo-Teams ist, hat es in fünf Partien vier Siege gefeiert.

In der türkischen Süper Lig, in der Can Bozdoğan und Beşiktaş Istanbul erst am Montag (18 Uhr) beim Tabellenzweiten Konyaspor antreten werden, spielten Hamza Mendyl und Levent Mercan keine Rolle. Sie gehörten nicht einmal zum Kader ihrer Mannschaft. Während der Mendyl-Klub Gaziantep FK mit 1:0 bei Çaykur Rizespor gewann, kam das Mercan-Team Fatih Karagümrük zu einem 1:1 bei Alanyaspor.

Ozan Kabak steht in der Norwich-Startelf und erlebt eine 0:5-Pleite

In der Startelf des Aufsteigers Norwich City stand Schalkes türkischer Nationalspieler Ozan Kabak. Es war aber kein schöner Sonntagnachmittag. Das Tabellenschlusslicht der englischen Premier League unterlag dem Tabellenvierten FC Arsenal an der Carrow Road mit 0:5 (0:2) und wartet weiter auf seinen dritten Saisonsieg.

Das 4:0 in der 84. Minute gelang dem Franzosen Alexandre Lacazette vom Elfmeterpunkt, nachdem er von Ozan Kabak gefoult worden war. Im 18. Spiel war es für Norwich City bereits die zwölfte Niederlage.

Max Meyer sitzt beim Fenerbahçe-Sieg 90 Minuten auf der Bank

Nachdem er zuletzt zweimal nicht zum Kader gehört hatte, saß der ehemalige Schalker Max Meyer am Sonntagabend beim 2:0 Fenerbahçe Istanbuls gegen Yeni Malatyaspor zumindest mal wieder auf der Bank. Er kam jedoch erneut nicht zum Einsatz. Mehrere türkische Medien haben gemeldet, dass der Klub den 26-Jährigen, der noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, nach nur knapp vier Monaten schon wieder loswerden will.

Das Fenerbahçe-Team, zu dem auch der ehemalige Schalker Mesut Özil gehört, ist dank dieses Sieges auf Platz vier geklettert. (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04