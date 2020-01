Gelsenkirchen. Schalke 04 tritt am Samstag beim FC Bayern München. Zum letzten Mal ist Torwart Alexander Nübel gesperrt - alle schauen auf Markus Schubert.

Schalke: Markus Schubert spielt um seinen Platz im Tor

Niemand beim FC Schalke 04 redet Markus Schubert mit dem Vornamen an. Für alle ist er der „Schubi“. Heute Abend bestreitet er sein fünftes Spiel in der Bundesliga, es ist sein vorerst wichtigstes. Wenn er im Spiel beim FC Bayern München (18.30 Uhr/Sky) nicht großartig patzt, kann er seinen Trainer David Wagner in die Bredouille bringen. Denn Stammtorwart Alexander Nübel ist zum letzten Mal gesperrt. Die Frage, die schon vor dem Bayern-Spiel Schalke beschäftigt, lautet: Wer hütet in einer Woche das Tor?

FC Schalke 04 Schalke: Wagner hält an mutiger Taktik auch in München fest Wagner ließ sich nicht locken. „Die Leistungen, die Schubi gebracht hat, waren gut bis sehr gut. Das wünsche ich mir auch für Samstag. Alles Weitere dann in der Woche darauf“, sagte er. Und überhaupt sei es für ihn kein Problem, eine so schwierige Entscheidung zu treffen. „Natürlich findest du das doof, wenn du zwei qualitativ gute bis sehr gute Spieler für eine Position hast und nur einer spielen darf. Das ist aber ein Teil meines Jobs. Das ist tägliches Business für mich als Trainer – und für die Spieler auch“, sagt Wagner. Schubert-Bilanz: drei Gegentore in vier Spielen Viel mehr Gespräche als in den vergangenen Wochen hat Wagner mit Schubert jetzt nicht geführt. Er überließ die Kommunikation Torwarttrainer Simon Henzler. In seinen bisher vier Spielen kassierte Schubert drei Gegentore – darunter waren zwei Foulelfmeter beim 2:2 gegen den SC Freiburg. Beim 1:1 in Wolfsburg patzte Schubert beim Ausgleich – dass er einen Eckball aber durch seine Hand rutschen ließ, wird ihm auf Schalke nur bedingt angekreidet, da er im Luftkampf angerempelt wurde. „Diese Szene ist zumindest diskussionswürdig“, sagte Wagner. „Ein Schiri Schubert hätte auf Foul entschieden“, sagte der Torwart. FC Schalke 04 Schalke 04 - Alle News rund um den Fußball-Bundesligsten Dessen Bilanz ist fast tadellos. Hält er in München mindestens gut, dürfte er im Tor bleiben. Unter Druck setzt Wagner Schubert und sein Team nicht. „Ich werde nicht irgendwelche Parolen tätigen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein gutes Fußballspiel werden wird, zu dem wir unseren Teil beitragen werden. Ein Punkt wäre super für uns, ein Sieg der Wahnsinn.“ Was aber passiert, wenn Schubert einige Fehler unterlaufen? Dann ist es möglich, dass Nübel zurückkehrt – auch wenn natürlich erhebliche Proteste der Fans drohen. Olaf Thon: „Schalkes Spielweise ist ein bisschen englisch“

Rafinha trägt Schalke immer noch in seinem Herzen Auch auf Bayern-Torwart Neuer wird geschaut Auch mit Nübel hat sich Wagner zuletzt eher selten ausgetauscht. Das hatte aber keine disziplinarischen Gründe. „Wenn wir im Training Spielformen gemacht haben und zwei Torhüter benötigten, hat Alex nicht mitgespielt, dafür aber Schubi und Michael Langer. Deshalb habe ich ihn weniger gesehen. Das ist aber der einzige für mich wahrnehmbare Unterschied. Alex ist prinzipiell einer, der das sehr, sehr gut hinkriegt, sich von den Sachen abzuschotten.“ Nübel verfolgt das Spiel zu Hause vor dem Fernseher. Gesperrte Spieler treten solche Reisen „in der Regel nie“ mit an, erklärte Wagner. Außerdem müsse Nübel am Sonntagmorgen ja wieder beim Training erscheinen. Schalke Rafinha trägt Schalke immer noch in seinem Herzen Nübel sitzt also auf der Couch, während sein aktueller Rivale Schubert und sein kommender Konkurrent, Bayern-Torwart Manuel Neuer, auf dem Platz stehen. Der 33-jährige Nationaltorwart befindet sich nicht nur in der Debatte um seine Rolle als Stammtorwart beim FC Bayern – sondern wegen Berichten über ein angebliches Ehe-Aus auch auf den Titelbildern der Illustrierten. Er gibt sich stets unnahbar, beschäftigen dürften ihn diese Themen dennoch – und auch auf seine Leistung wird diesmal genau geschaut. Bayern-Trainer Hansi Flick denkt nicht, dass sich Neuer beeindrucken lässt: „Er weiß mit den Dingen umzugehen.“ Und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge setzt noch einen drauf: „Er ist der beste Torhüter, den die Welt je hatte.“