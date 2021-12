Schalke-Marktwerte: Latza verliert, Thiaw mit Spitzenwert

Gelsenkirchen. Das Portal Transfermarkt.de hat die Marktwerte der 2. Bundesliga aktualisiert. Zu den großen Gewinnern zählt Schalkes Malick Thiaw.

Malick Thiaw gehört bei Schalke 04 zu den größten Versprechen für die Zukunft. Mit nur 20 Jahren ist der Innenverteidiger bei den Königsblauen in der 2. Bundesliga gesetzt und überzeugt dort durch konstant gute Leistungen. Für das Online-Portal transfermarkt.de Grund genug, den Marktwert des U21-Nationalspielers von 4,5 Millionen auf fünf Millionen Euro zu erhöhen. Alleiniger Spitzenwert in der Zweiten Liga.

Mit Ko Itakura befindet sich zudem ein weiterer Schalker in den Top-10 der wertvollsten Profis der Liga. Sein Marktwert liegt bei 3,5 Millionen Euro. Höher bewertet sind neben Thiaw nur Mario Vuskovic (4,5 Millionen Euro, Hamburger SV), Leonardo Bittencourt (4,5 Millionen Euro, Werder Bremen) und tom Krauß (4 Millionen Euro, 1. FC Nürnberg).

Schalke: Salif Sané und Danny Latza abgewertet

Aufgewertet wurden im Zuge eines großen Marktwertupdates auch die Schalke-Profis Thomas Ouwejan (25) und Mehmet Aydin (19). Linksverteidiger Ouwejan konnte seinen Wert um 500.000 Euro auf 2,5 Millionen steigern, Aydin kletterte ebenfalls um 500.000 Euro – er wird nun mit zwei Millionen Euro bewertet.

Schalkes Kapitän Danny Latza. Foto: firo

Doch nicht alle Werte haben sich bei den Königsblauen positiv entwickelt. Gleich zehn S04-Profis haben in den vergangenen Monaten an Marktwert verloren. Das größte Minus machte Innenverteidiger Salif Sané, der aufgrund von Verletzungen erst auf einen Kurzeinsatz in der laufenden Saison kommt. Sein Wert sank beim Online-Portal von 1,5 Millionen Euro auf nun nur noch 800.000 Euro.

Um 400.000 Euro wurde zudem der Marktwert von Kerim Calhanoglu (19) gesenkt (800.000 statt 1,2 Millionen Euro), Schalkes Kapitän Danny Latza (32) verliert 200.000 Euro an Wert. Der Mittelfeldspieler wird inzwischen nur noch mit 800.000 Euro bewertet. (rha)

