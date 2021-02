Schalke-Marktwerte: Dickes Minus für Mustafi – Hoppe legt zu

Verliert an Marktwert: Schalkes Innenverteidiger Shkodran Mustafi.

Gelsenkirchen. Die sportliche Krise bei Schalke 04 spiegelt sich auch in den Marktwerten wider. Das Portal transfermarkt.de hat zahlreiche S04-Profis abgewertet

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steckt in der größten Krise der jüngeren Vereinsgeschichte. Nach reihenweise enttäuschenden Auftritten steht die Mannschaft von Trainer Christian Gross noch immer auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstieg in die 2. Bundesliga scheint mit Blick auf inzwischen neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz kaum noch abzuwenden.

Die zuletzt schwachen Leistungen der Mannschaft spiegeln sich auch in den Marktwerten der einzelnen Spieler wider. So hat das reichweitenstarke Fußball-Portal transfermarkt.de im Zuge eines Marktwertupdates fast alle Spieler der Königsblauen abgewertet – gleich 19 Profis verlieren an Wert.

Marktwert von Schalke-Talent Hoppe steigt um 2900 Prozent

„In Sachen Marktwerte – oder auch generell – Positives auf Schalke zu finden, fällt schwer“, fassten auch die TM-Marktwertexperten Julius Weißenstein und Martin Freundl zusammen. Prozentual am meisten verlieren Nabil Bentaleb (Marktwert sinkt von 4 Millionen auf 2 Millionen), Bastian Oczipka (Marktwert sinkt von 2,8 Millionen auf 1,5 Millionen) und Neuzugang Shkodran Mustafi (Marktwert sinkt von 12 Millionen auf 7 Millionen).

Ein Lichtblick der enttäuschenden Schalker Saison: Sturm-Talent Matthew Hoppe. Foto: firo

Trotz der grausigen sportlichen Aussichten gibt es bei den Schalkern zumindest einen Gewinner: Matthew Hoppe. Der 19 Jahre alte US-Amerikaner überzeugte seit seiner Beförderung zu den Profis mit fünf Toren in zehn Bundesligaspielen. Laut dem Portal ist sein Marktwert um starke 2900 Prozent gestiegen – von zuvor 100.000 Euro auf 3 Millionen Euro.

Schalke: Suat Serdar bleibt wertvollster Profi im Kader

Neben Hoppe ist Mittelfeldmann Nassim Boujellab der einzige Schalker, der seinen Marktwert in den vergangenen Monaten steigern konnte, wenngleich nur minimal. Statt mit einer Million wird sein Wert nun auf 1,2 Millionen Euro angegeben.

Trotz einem Minus von 25 Prozent bleibt der deutsche Nationalspieler Suat Serdar der wertvollste Spieler des Schalker Kaders. Das Portal stuft den Mittelfeldspieler mit 15 Millionen Euro ein (zuvor 20 Millionen). Es folgen Amine Harit (12 Millionen), William, Omar Mascarell und Goncalo Paciencia (jeweils 7,5 Millionen). (fs)