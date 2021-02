Schalke: Marketing-Experte Brinkert gründet "Zukunftself"

Gelsenkirchen. Eine "Zukunftself" will den FC Schalke 04 ab April begleiten. Die Gründung einer Gruppe kündigt Marketing-Experte Raphael Brinkert an.

Nach neuen Gesichtern sehnen sich viele Fans und Mitglieder des Bundesliga-Schlusslichts FC Schalke 04 - und die wird es in der kommenden Saison geben: Ein neuer Sportchef kommt, ein neuer Trainer, viele neue Spieler, auch der Aufsichtsrat wird zu großen Teilen neu besetzt. Und nun scheint sich eine weitere Gruppe zu bilden, die um Einfluss buhlt: Marketing-Experte und Schalke-Fan Raphael Brinkert (42) möchte eine "Zukunftself" für Schalke zusammenstellen. Aus wem die besteht, will er im April veröffentlichen - zum Gründungsjahr des Klubs passend am 19.04.

Brinkert hatte vor ein paar Wochen selbst publiziert, sich nicht um ein Mandat im Aufsichtsrat zu bemühen. "Ich habe in den letzten Wochen wiederholt von Fans und Medien Anfragen erhalten, ob ich mich für ein Aufsichtsratsamt beim FC Schalke 04 bewerbe. Das Vertrauen ehrt mich. Schweren Herzens habe ich mich aktuell dagegen entscheiden müssen", twitterte er am 31. Januar. Er würde sich auf den weiteren Aufbau seiner Agentur und den Bundestags-Wahlkampf der SPD konzentrieren, den er verantwortet.

Befreundet mit Schalke-Legende Benedikt Höwedes

Aus dem Schalker Vereinsleben will sich Brinkert aber nicht heraushalten. Auf der Internetseite zukunftself.de heißt es: "Die Zukunft von Schalke 04 geht uns alle an. Deswegen wollen wir mit allen, für die Schalke mehr als ein Verein, mehr als Karriereschritt oder nur ein Auswärtsspiel ist, die größte und beste Zukunftself aller Zeiten aufstellen. Eine Elf aus über 150.000 Mitgliedern und Millionen Fans, die in unruhigen Zeiten zusammen steht und gemeinsam Zukunft, Leitbild und Mitbestimmung des FC Schalke 04 fördern möchte. ​Eine Elf, die für Werte und Ideale des Arbeiter- und Malocherclubs einsteht und Transparenz lebt. Eine Elf, mit Schalk im Nacken und der Zukunft von Schalke im Blick. Eine Elf, die das Feuer weitergibt, bevor es erlischt. Eine Elf, von Fans gegründet, die dem Aufsichtsrat vor der Mitgliederversammlung Handlungsempfehlungen für die Zukunft geben möchte."

Brinkert ist gut befreundet mit Weltmeister Benedikt Höwedes und er ist Medienberater von Nationalspieler Leon Goretzka (Bayern München). Gemeinsam mit Goretzka und Joshua Kimmich entwickelte er die preisgekrönte Kampagne "We kick Corona". Zu seinen Kunden zählen der DFB, der DOSB und die Robert-Enke-Stiftung. Außerdem begleitet er seinen Heimatverein TuS Haltern mit etlichen Kampagnen. Brinkert äußerte sich in den sozialen Medien zuletzt häufig kritisch über den Aufsichtsrat und einige Vorstandsmitglieder.

