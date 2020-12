Schalke: Mark Uth und Frederik Rönnow kehren zurück

Gelsenkirchen. Gute Nachrichten für den neuen Schalke-Trainer Christian Gross: Mark Uth und Frederik Rönnow sind zurück auf dem Feld.

Es war ein Schock-Moment, als Mark Uth am 13. Dezember beim Gastspiel des FC Schalke 04 beim FC Augsburg (2:2) nach einem Zusammenprall in der Luft zu Boden fiel und regungslos auf dem Rasen aufprallte. Noch auf dem Platz legte das medizinische Personal dem 29-Jährigen eine Infusion.

Die Bilder waren dramatisch, letztendlich hatte Uth wohl sogar noch Glück im Unglück und erlitt lediglich eine Gehirnerschütterung. Nur 15 Tage nach diesem heftigen Zusammenstoß stand Uth an diesem Montag bei der ersten Einheit unter dem neuen Trainer Christian Gross wieder auf dem Rasen - gut gelaunt und konzentriert.

Uth könnte gegen Hertha wieder für Schalke auflaufen

Bilder, die wohl jeder Schalke-Fan in diesen schwierigen Zeiten für den Verein gerne sieht. Auch Gross dürfte froh sein, womöglich schon am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Auswärtsspiel bei Hertha BSC wieder auf die Dienste des Angreifers setzen zu können.

Immerhin war Uth in dieser so katastrophalen Saison aus Schalker Sicht noch einer der ganz wenigen Lichtblicke. Mit zwei Treffern führt er gemeinsam mit Benito Raman die interne Torschützenliste an. Mangelnder Einsatz war dem gebürtigen Kölner ohnehin nie vorzuwerfen.

Schalke: Auch Rönnow wieder Training

Uth war allerdings nicht der einzige Schalker, der am Montag ins Training zurückkehren konnte. Auch Torhüter Frederik Rönnow zeigte sich wieder auf dem Platz. Der Däne, der während der laufenden Saison Ralf Fährmann als Nummer eins ablösen konnte, hatte die vergangenen vier Ligaspiele aufgrund einer Verletzung verpasst. Ob Rönnow aber auch unter Neu-Trainer Gross die Nummer eins sein wird, ist noch nicht klar. (fs)