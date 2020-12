Schalke: Mark Uth bekommt rührende Nachricht von Fünfjährigem

Gelsenkirchen. Eine Geschichte für das Herz. Nach seiner Gehirnerschütterung erhielt Mark Uth ganz besondere Genesungswünsche von einem jungen Fan.

Die Kopfverletzung von Mark Uth aus dem Bundesligaspiel von Schalke 04beim FC Augsburg (2:2) hat viele Fußballfans Mitte Dezember erschüttert. Nachdem der Schalker in einem Zweikampf unglücklich mit FCA-Verteidiger Felix Uduokhai zusammengeprallt war, wurde Uth sofort bewusstlos und musste vom Feld getragen werden.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Auch der fünfjährige Mats aus Büren in Ostwestfalen hat das Spiel im Fernsehen geschaut und war schockiert und mitgenommen, als er Uth regungslos am Boden liegen sah. So sehr, dass der Junge beschloss, dem Schalke-Profi ein Bild zu malen und gute Besserung zu wünschen, wie seine Eltern in einem Brief an Uth schrieben, den der 29-Jährige nun in seiner Instagram-Story veröffentlich hat.

Schalke-Stürmer Uth fehlt Schalke aktuell verletzt

„Mats hatte Tränen in den Augen und hat gefragt, ob der Weihnachtsmann das auch gesehen hätte und, dass er dich bestimmt wieder gesund machen würde“, schrieben die Eltern Inga und Björn in dem Brief. „Als du dann abends gepostet hast, dass es dir besser geht, hat Mats sofort beschlossen, dass er dir etwas malen und schicken möchte.“

Das Bild ist inzwischen tatsächlich bei Mark Uth angekommen. Auch das zeigte der Schalker stolz in seiner Instagram-Story. Der fünfjährige Fan hat darauf handschriftlich notiert: „Für Mark, von Mats. Alles Gute Mark.“

Foto: Instagram / markuth

Foto: Instagram / markuth

Wie die Schalker bereits kurz nach dem Spiel in Augsburg bekanntgegeben haben, zog sich Uth bei dem Zusammenprall mit Augsburgs Verteidiger eine Gehirnerschütterung zu. Die vergangenen beiden Bundesligaspiele gegen den SC Freiburg (0:2) und Arminia Bielefeld (0:1) verpasste er deshalb. Auch im DFB-Pokalspiel gegen den SSV Ulm an diesem Dienstag (18.30 Uhr/Sky) wird der Angreifer noch nicht wieder einsatzfähig sein. (fs)