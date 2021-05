Schalke macht Rouven Schröder zum Sportdirektor

Gelsenkirchen. Schalke hat einen Sportdirektor: Der ehemalige Mainzer Rouven Schröder rückt mit in die sportliche Leitung. Mathias Schober geht nicht leer aus.

Der als Bundesliga-Absteiger feststehende FC Schalke 04 hat die Weichen im „Team hinter dem Team“ gestellt, um künftig wieder erfolgreicher aufzutreten und die sportliche Dauerkrise abzuschütteln.

In Rouven Schröder (45) wurde ein neuer Sportdirektor verpflichtet. Schröder war bis zum Dezember 2020 noch als Sportvorstand beim FSV Mainz 05 tätig und tritt seinen neuen Posten auf Schalke am 1. Juni 2021 an.

Schröders vorrangige Aufgaben: Kaderplanung, Scouting und personelle Besetzung der Schalker Fachbereiche. Der Ex-Bochumer trägt künftig die Gesamtverantwortung für die sportliche Planung. Sportvorstand Peter Knäbel wird sich künftig intensiver der strategischen Ausrichtung des Traditionsvereins widmen. Knäbel sieht dabei in vielen Bereichen noch erheblichen Nachholbedarf.

Schröders Auftrag: Eine neue Mannschaft aufbauen

„Mit Rouven konnten wir einen Experten für Schalke gewinnen, der über das nötige Netzwerk und die fachlichen Qualitäten in diesem Bereich verfügt“, sagt Peter Knäbel und stellt fest: „Sein Hauptauftrag wird es sein, eine neue Mannschaft aufzubauen, die Schalke 04 in Gegenwart und Zukunft erfolgreich vertreten kann.“

Mit Danny Latza (FSV Mainz 05) und Simon Terodde (Hamburger SV) haben die Schalker für die kommende Saison zwei Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht. Zahlreiche weitere Zu- und Abgänge werden in den kommenden Wochen folgen. Auf Schröder wartet also eine Herkulesaufgabe bei den Königsblauen, wobei er durchaus schon auf gewisse Vorleistungen der „Task Force Kaderplanung“ zurückgreifen kann. Beim Blick auf die Schalker Kandidatenliste soll Schröder durchaus zustimmend genickt haben.

Schober wird "Direktor Knappenschmiede und Entwicklung"

Dass Schalke den Bereich des Sportdirektors neu besetzen musste, steht für Sportvorstand Peter Knäbel völlig außer Frage. „Aufsichtsrat und Vorstand sind sich einig, dass die Vielzahl an Aufgaben im sportlichen Bereich nicht von einer Person alleine geschultert werden kann, sondern dass wir zusätzliche Expertise benötigen“, bilanziert Knäbel.

Mit Matthias Schober, dem zuletzt ebenfalls Chancen auf den Posten des Sportdirektors eingeräumt worden waren, wird die sportliche Führung der Schalker komplettiert. Der frühere Torwart arbeitete zuletzt als Sportlicher Leiter der Knappenschmiede und fungiert nun als Direktor Knappenschmiede und Entwicklung. Schrober tritt damit also in die Fußstapfen von Peter Knäbel, der am Berger Feld vor seinem Aufstieg zu den Profis in dieser Funktion gewirkt hatte.

„Matthias hat in den vergangenen Jahren als sportlicher Leiter unserer Nachwuchsabteilung hervorragende Arbeit geleistet und großen Anteil daran, dass wir umworbene Talente für uns gewinnen konnten“, lobt Peter Knäbel. Der frühere Hamburger streicht heraus: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Rouven Schröder und Matthias Schober ein schlagkräftiges Duo zusammengestellt haben, das die sportliche Neuausrichtung des Klubs gemeinsam erfolgreich vorantreiben wird.“ (aer/tt)

