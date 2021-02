Schalke macht Deal offiziell: Das sagt Hoppe zu seiner Vertragsverlängerung

Gelsenkirchen. Matthew Hoppe bleibt bei Schalke 04. Der 19 Jahre alte Amerikaner erklärt seine Vertragsverlängerung in Gelsenkirchen.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 kann weiter mit Sturm-Talent Matthew Hoppe planen. Nachdem diese Redaktion schon am Vormittag von der bevorstehenden Vertragsverlängerung des 19-Jährigen berichtet hat, haben die Gelsenkirchener den Deal nun auch offiziell verkündet.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Der US-Amerikaner unterschreibt bis zum Ende der Saison 2022/23 bei den Schalkern – nach Informationen dieser Redaktion gilt das Arbeitspapier auch für die 2. Bundesliga. „Matthew Hoppe hat seine Chance genutzt und gezeigt, dass er das Potenzial hat, sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren“, erklärte Schalkes Sportvorstand Schneider die Vertragsverlängerung.

Schalke: Die letzten Wochen waren für Hoppe „wie im Traum“

Die turbulenten Wochen, in denen Hoppe vom Reservisten in der Regionalliga-Mannschaft zum Stammspieler in der Bundesliga geworden ist, waren für Hoppe „wie im Traum“. Der Teenager weiter: „Ich bin allen Verantwortlichen bei Schalke 04 extrem dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben haben. Jetzt will ich dabei helfen, dass wir bald wieder erfolgreich Fußball spielen.“

Seit der 1,91 Meter große Angreifer aus der U23 zu den Profis befördert worden ist, lief er neunmal für die Profis auf und erzielte dabei starke fünf Tore. Seinen Durchbruch erlebte er beim 4:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim Anfang Januar, als ihm gleich drei Treffer gelungen sind.