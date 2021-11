Schalke: Lob für Ranftl - doch in einer Szene patzte er böse

Gelsenkirchen. Nach dem 5:2 über den SV Sandhausen lobte Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis Reinhold Ranftl. Doch ganz zufrieden war der Trainer nicht.

Seit Saisonbeginn ist es beim FC Schalke 04 üblich, dass bei der vor einem Pflichtspiel üblichen Pressekonferenz ein Spieler an der Seite von Trainer Dimitrios Grammozis sitzt. Meist entscheiden sich die Königsblauen für einen Profi, für den es gerade gut läuft - am Donnerstag vor dem Spiel gegen den SV Sandhausen saß Mehmet Can Aydin neben dem Trainer. Doch Grammozis überraschte zwei Tage später - nicht Aydin stand als rechter Verteidiger in der Startelf, sondern Reinhold Ranftl.