Schalke: Skarke droht auszufallen - Chance für Bülter? Das sagt Reis

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 ist als Bundesliga-Schlusslicht zu Gast beim Tabellenzweiten Union Berlin.

Schwere Aufgabe für Fußball-Bundesligist FC Schalke 04: Das Tabellenschlusslicht ist am Sonntag zu Gast beim Tabellenzweiten Union Berlin.

Die Schalker brauchen im Abstiegskampf dringend Punkte - aber ist das gegen die selbstbewussten Köpenicker an der Alten Försterei möglich? Cheftrainer Thomas Reis stand vor dem Spiel in der Pressekonferenz Rede und Antwort. Für den Coach zählt nach drei Nullnummern in Folge auch am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) nur ein Sieg. „Wir wollen da gewinnen. Nur auf einen Punkt zu spielen, das ist nicht meine Welt und kann auch nicht die Welt von Schalke sein“, sagte Reis.

Schalke hatte zuletzt erstmals in der Vereinsgeschichte dreimal in Folge in der Bundesliga 0:0 gespielt. „Wenn wir in Berlin drei Punkte holen, kann diese Serie auch sehr positiv gesehen werden“, sagte Reis.

Spielt Bülter bei Skarke-Ausfall? "Ich denke, das könnte gut sein. Er hat eine Unioner Vergangenheit und hat im Training Gas gegeben. Er hat es aber noch nicht so ganz auf den Platz bringen können, zuletzt ist er aber gut von der Bank gekommen. Sollte Skarke ausfallen, ist Bülti weit vorne in meinen Gedanken."

Zu Teroddes Zukunft: "Meine Aufgabe ist es erst einmal, die Liga zuhalten, alles andere ist erstmal noch nicht in meinem Kopf drin."

Zu Teroddes Torflaute: "Simon ist sehr, sehr ehrgeizig. Er möchte allen zeigen, dass er in der 1. Liga Tore machen kann. Wir müssen ihn besser ins Spiel reinbekommen, eine gute Box-Besetzung haben. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für Schalke 04."

Zur 0:0-Serie: "Wäre super, wenn sie mir die Nummer vom Fußballgott geben könnten, dann würde ich da auch nochmal ein gutes Wort einlegen. Das, was die Mannschaft abgeliefert hat in den letzten drei Spielen, war okay. Glück muss man sich erarbeiten - aber trotzdem fehlt uns zuletzt immer das letzte Quäntchen. Du musst das Glück erzwingen, und dann wirst du dich belohnen. Gerne schon am Sonntag."

Reis über die Folgen des Testspiels gegen Verl: "Wir hätten gern Tore geschossen. Ich war mit ein paar Dingen nicht einverstanden, das habe ich gesagt. Aber es haben einige jetzt mehr Spielpraxis. Für Thomas Ouwejan allein war das Spiel zum Beispiel sehr wichtig."

Reis zu Zalazar: "Ich weiß nicht, ob seine Zukunft geklärt ist, aber der Spieler spielt für Schalke 04 und ich bin froh, dass er fit ist und trainiert. Er ist aber sicher noch nicht bei 100 Prozent."

Reis zu Rodrigo Zalazar: "Gegen Gladbach war es noch zu früh, in Wolfsburg stand er in der Startelf, jetzt ist er wieder einen Schritt weiter." Zum Mittelfeld ergänzte er: "Der Gegner hat zwei Achter-Positionen, die immer in die Tiefe gehen - darauf musst du vorbereitet sein. Wir fahren dahin und wollen gewinnen, auch wenn uns das nicht viele zutrauen."

Reis: "Wir wollen natürlich Standards vermeiden, aber wenn er kommt darfst du nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern musst mit aller Macht dagegen verteidigen."

Reis weiter über Union: "Man darf sie nicht zu Kontern einladen, die Fehlerquote im Mittelfeld darf nicht zu hoch sein. Was ich gut finde: Union setzt die Spielweise einfach fort."

Union hat nach der Europa League nur eine kurze Pause gehabt: "Urs Fischer macht da eine grandiose Arbeit, die Spieler wissen, was sie machen müssen. Sind einfach strukturiert und das machen das famos. Sind so erfolgreich, weil sie eine super Verteidigung haben, brutal umschalten un den Gegner zu Fehlern zwingen. Natürlich könnte man sagen, dass die Kräfte für uns sprechen, aber die haben genug Möglichkeiten, noch zu wechseln."

Zu Kozuki: "Bin nicht unzufrieden mit ihm, aber es gibt immer noch Möglichkeiten, besser zu werden. Er wird auch noch weitere Spielminuten kommen. Spricht nicht dagegen, dass er er weiterhin spielt. Der Junge macht schon Spaß, denke ich."

Thomas Reis: "Außer den Langzeitverletzten habe ich genug Spieler zur Verfügung."

Erstes Update zum Personal: Latza, Kaminski, Tauer haben trainiert - ein Einsatz wäre aber zu früh. Skarke hat Probleme. Reis: "Wird sehr, sehr eng." Jenz ist am Sonntag wieder dabei.

