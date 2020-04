Schalke liefert weiter Kumpelkisten an Hilfsbedürftige

Gelsenkirchen. Schalke hilft in der Corona-Krise weiterhin hilfsbedürftigen Menschen aus Gelsenkirchen. Kumpelkisten mit Lebensmitteln werden geliefert.

Auch wenn es inzwischen erste Lockerungen bei der Kontaktsperre gibt: Die Gefahr durch das Coronavirus ist unverändert hoch. Deswegen bietet die Schalker Fanszene Menschen in Gelsenkirchen weiterhin ihre Hilfe beim Einkaufen an und liefert mit Lebensmitteln gepackte Kumpelkisten direkt an die Haustür. Der Service besteht schon seit Ausbruch der Corona-Pandemie, kann aber weiterhin in Anspruch genommen werden.

Eine Schalker Kumpelkiste kostet 19,04 Euro

Und so geht’s: Hilfsbedürftige können sich telefonisch (0173/1904-174) oder per E-Mail (schalkehilft@schalke04.de) melden und Kumpelkisten für 19,04 Euro bestellen. Die darin enthaltenen Produkte sichern die Grundversorgung mit Lebensmitteln. Die Kumpelkisten werden vor der Haustür des Bestellers abgestellt, das Geld muss in einem Briefumschlag übergeben werden, um direkten Kontakt zu minimieren. Bestellungen werden montags bis samstags zwischen 9 und 13 Uhr entgegengenommen, die Auslieferung erfolgt ab 16 Uhr. Beliefert werden Personen aus dem Gelsenkirchener Stadtgebiet, die sich in Quarantäne befinden, zu einer Risikogruppe gehören oder im medizinischen Sektor arbeiten und daher wenig Zeit für Einkäufe haben.

Durchgeführt wird der Service von den Ultras Gelsenkirchen mit Unterstützung des FC Schalke 04 und finanzieller Hilfe der vereinseigenen Stiftung Schalke hilft!. Auch Fans, die bei der Aktion mithelfen möchten, können sich gerne melden. (MH)