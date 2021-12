Schalke-Leihspieler: Zweimal Tribüne, einmal immerhin Bank

Can Bozdoğan – hier im Champions-League-Spiel am 7. Dezember gegen Borussia Dortmunds Jude Bellingham (rechts) – kam am Donnerstagabend 21 Minuten für Beşiktaş Istanbul zum Einsatz.

Gelsenkirchen. So stellt sich der Wochenspieltag in der türkischen Süper Lig und französischen Ligue 1 für die vom FC Schalke 04 ausgeliehenen Fußballer dar.

Wochenspieltage in der türkischen Süper Lig und in der französischen Ligue 1: Die Bilanz der drei vom Zweitligisten FC Schalke 04 ausgeliehenen Fußballer, die zum Einsatz hätten kommen können, fiel am Mittwoch- und Donnerstagabend sehr bescheiden aus – nicht unbedingt ergebnistechnisch, aber was die Spielminuten angeht. Gerade mal 21.

Amine Harit, der Marokkaner, der am vergangenen Sonntag im Drittrunden-Pokalspiel gegen den Drittligisten ES Cannet Rocheville in der Startelf von Olympique Marseille gestanden hatte, musste in der Ligue 1 einmal mehr eine Ohrfeige hinnehmen. Nachdem der 24-Jährige beim 2:0 bei Racing Straßburg wenigstens einen Bankplatz hatte, erhielt er am Mittwochabend beim 1:1 (0:0) gegen Stade Reims von seinem argentinischen Trainer Jorge Sampaoli nur einen Tribünenplatz im Stade Vélodrome.

Hamza Mendyl fehlt Gaziantep FK wegen seiner Gelb-Rot-Sperre

Durch dieses Unentschieden, das Dimitri Payet Olympique erst in der achten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter sicherte, rutschte Marseille auf Tabellenplatz drei. Zweiter ist jetzt der OGC Nizza, der ebenfalls 33 Punkte hat.

In der Süper Lig war klar, dass Hamza Mendyl Gaziantep FK wegen seiner Gelb-Rot-Sperre fehlen wird. Wenigstens sah der 24-jährige Marokkaner dann einen 2:1 (0:0)-Sieg seiner Teamkollegen über Alanyaspor. Damit verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Erol Bulut auf den elften Tabellenplatz.

Zwei Rote Karten gegen Karagümrük, Mesut Özil trifft für Fenerbahçe

Genau einen Rang besser steht mit einem Punkt mehr Fatih Karagümrük. Bereits zum fünften Mal in Serie gehörte Schalkes Levent Mercan in der Süper Lig nicht zum Aufgebot – auch trotz des neuen Trainers Volkan Demirel nicht. Auf dem Rasen gab es dann am Mittwochabend ein ungewöhnliches 1:1 (1:1) gegen Fenerbahçe Istanbul. Fatih Karagümrük rettete dieses Unentschieden zu neunt ins Ziel, nachdem Burak Bekaroğlu (37., Handspiel auf der Linie) und Caner Erkin (38., Schiedsrichter-Beleidigung) schon früh die Rote Karte gesehen hatten. Es waren zwei von insgesamt sechs Platzverweisen am Mittwochabend. Für Fenerbahçe war der ehemalige Schalker Mesut Özil per Elfmeter erfolgreich.

Immerhin eingewechselt wurde Can Bozdoğan am Donnerstagabend beim 2:1 (1:1)-Sieg des türkischen Meisters und Pokalsiegers Beşiktaş Istanbul. Der Tabellensiebte setzte sich gegen den Tabellenvorletzten Göztepe Izmir durch.

Schalkes Can Bozdoğan wird in der 69. Minute eingewechselt

Nachdem der Senegalese Cherif Ndiaye die Gäste bereits in der dritten Minute in Führung gebracht hatte, trafen der Kanadier Cyle Larin zum 1:1 (31.) und der Franzose Rachid Ghezzal zum 2:1 (60.). Neun Minuten später kam Schalkes Can Bozdoğan für Oguzhan Özyakup ins Spiel. Anschließend gab es auch den siebten Platzverweis des 18. Süper-Lig-Spieltages: Der Franzose Valentin Rosier (Beşiktaş) sah in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte.

Erst am kommenden Sonntag, dem 2. Weihnachtsfeiertag, stehen für Rabbi Matondo und Ozan Kabak die nächsten Partien an: Der walisische Nationalspieler und Cercle Brügge messen sich in der belgischen Jupiler Pro League im Derby mit dem Tabellenzweiten FC Brügge (13.30 Uhr), während der türkische Nationalspieler und Norwich City an der Carrow Road als Schlusslicht der englischen Premier League auf den Tabellenvierten FC Arsenal treffen werden (16 Uhr). (AHa)

