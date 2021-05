Schalke-Leihgabe Matondo: "Der Boykott hat nichts verändert"

Essen. Rabbi Matondo nahm an einem Social-Media-Boykott teil - als Zeichen gegen Hass und Rassismus. Nun wurde der Schalke-Leihprofi erneut beleidigt.

Keine Fotos aus dem Stadion, keine Infos zu Aufstellungen: Am ersten Maiwochenende boykottierten englische Fußballklubs und der Verband Social Media. Damit wollten sie ein Zeichen gegen Hass und Rassismus im Netz setzen.

Auch Spieler wie Rabbi Matondo beteiligten sich an der Aktion. Der 20 Jahre alte Profi, aktuell von Schalke 04 an den englischen Zweitligisten Stoke City ausgeliehen, setzte vorübergehend keine Posts und Tweets ab.

Kritik an Instagram erneuert

Am Dienstagabend meldete sich Matondo wieder zu Wort. Der schwarze Fußballer machte auf seinem Twitterprofil rassistische Kommentare öffentlich, die er wiederum über Instagram erhalten hatte. Der Eintrag enthielt den Satz: "Gut zu sehen, dass der Boykott nichts geändert hat." Er richtete den Post direkt an Instagram und packte noch einen dösenden Emoji dazu.

Schon vor einigen Wochen hatte Matondo die Social-Media-Plattform kritisiert. Der Waliser war nach einem Freundschaftsspiel mit seiner Nationalmannschaft gegen Mexiko rassistisch beleidigt worden. Er warf daraufhin Instagram vor, "absolut nichts" gegen rassistische Äußerungen zu unternehmen. Neben Matondo war damals mit Ben Cabango von Swansea City ein weiterer Spieler betroffen.

Schalke hatte Matondo nach seinem Vorfall Unterstützung zugesichert. "Nicht auf Social Media, nicht im Fußball, nicht in unserer Gesellschaft: Platz für Hass und Diskriminierung gibt es nirgendwo!", twitterte der Revierklub Ende März.

Heidel holte Matondo zu Schalke

Auf Schalke steht Matondo noch bis zum 30. Juni 2023 unter Vertrag. Der damalige Sportvorstand Christian Heidel hatte den Angreifer vor zwei Jahren in die Bundesliga geholt und dafür neun Millionen Euro an Manchester City gezahlt. Auf Schalke konnte Matondo selten überzeugen. In 30 Bundesliga-Einsätzen erzielte er nur zwei Treffer.

Um Spielpraxis zu sammeln, verliehen in die Königblauen Anfang 2021 nach Stoke. Dort kommt er bislang auf neun Spiele und einen Treffer. Zur kommenden Saison gehört Matondo dann wieder dem Schalker-Kader an (ddh).

