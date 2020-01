Schalke-Leihgabe Uth: Vom Tor kann ich mir nichts kaufen

Mark Uth trifft in der Fußball-Bundesliga. Auf diesen Moment hatte der 28-Jährige auf den Tag genau fast ein Jahr warten müssen. Bei Hertha BSC erzielte Uth, damals noch im Trikot des FC Schalke 04, das Tor zum 2:1 (Endstand: 2:2). Das war am 25. Januar 2019. Diese Negativserie fand am vergangenen Freitagabend, dem 24. Januar 2020, ihr Ende. So wirklich in Euphorie versetzte das den Angreifer des 1. FC Köln aber nicht. „Im Endeffekt kann ich mir davon nichts kaufen“, sagte Uth, der noch bis Juni von Schalke an den FC ausgeliehen ist.

Diese deprimierende Schlussfolgerung hatte vor allem mit dem Ergebnis zu tun. Dem Aufsteiger waren beim 5:1 gegen Borussia Dortmund die Grenzen aufgezeigt worden. „Dortmund war eine Nummer zu groß“, meinte Uth. „Wenn du hier bestehen willst, muss alles passen.“ Im Gegensatz zu den vergangenen Kölner Auftritten war das diesmal nicht der Fall. Vier Spiele hatte der FC zuletzt gewonnen, war mit einer breiten Brust und ordentlich Selbstvertrauen in den Signal Iduna Park gekommen. Doch alle Hoffnungen, vielleicht auch beim BVB einen Coup landen zu können, hatten bereits nach 52 Sekunden einen Dämpfer erhalten. Da ging Borussia durch Raphael Guerreiro mit 1:0 in Führung.

Horst Heldt: „Das ist nicht gut, kommt aber vor“

Nach vielen Stimmungshochs - schließlich hatte Köln seit Anfang Dezember nicht mehr verloren - folgte damit für den FC der erste kleine Rückschlag. „Es war klar, dass wir jetzt keinen Durchmarsch machen und kein Spiel mehr verlieren“, relativierte Sport-Geschäftsführer Horst Heldt und verwies auf stark aufspielende Dortmunder. „Es gegen einen guten Gegner ein Stück weit schlechter zu machen als zuletzt ist nicht gut, kommt aber vor.“

Trainer Markus Gisdol blickte schon nach vorne: „Wir werden aus der Partie mit unseren jungen Burschen viel mitnehmen, es analysieren, so dass wir es beim nächsten Mal besser machen.“ Das Ergebnis, so sah es auch BVB-Trainer Lucien Favre, spiegelte den Spielverlauf nicht vollständig wider. „Heute ärgern, morgen analysieren, Sonntag abhaken“, fasste Heldt kurz nach Abpfiff zusammen.

Das FC-Programm in den kommenden Wochen bleibt ähnlich schwierig wie Dortmund. Am Sonntag empfängt Köln den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky), dann geht es zum Rheinderby nach Mönchengladbach, ehe der FC Bayern in Müngersdorf gastiert.