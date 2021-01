Schalke-Leihgabe Ahmed Kutucu überzeugt bei Heracles-Debüt

Essen. Erstes Spiel, erster Scorerpunkt. Schalkes Leihspieler Ahmed Kutucu weiß bei seinem Debüt für Heracles Almelo zu überzeugen.

Schon in seinem ersten Spiel für den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo gehörte Ahmed Kutucu zu den entscheidenden Spielern seines Teams. Nur wenige Tage nachdem der 20 Jahre alte Stürmer von Fußball-Bundesligist Schalke 04 zum Eredivisie-Klub ausgeliehen wurde, gab er im Spiel gegen den SC Heerenveen die Vorlage zum 1:0-Siegtreffer.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Nachdem Kutucu in der 61. Minute eingewechselt wurde, eroberte er zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit weit in der gegnerischen Hälfte den Ball und servierte ihn Delano Burgzorc. In der Nachspielzeit hatte die Schalker Leihgabe sogar noch die große Möglichkeit, selbst einen Treffer zu erzielen. In der Eins-gegen-eins-Situation scheiterte er allerdings an Heerenveens Torwart Erwin Mulder. „Natürlich hätte ich in letzter Minute treffen müssen“, gab der türkische Nationalspieler nach dem Schlusspfiff bei ESPN zu.

Schalke-Leihgabe Kutucu kennt seine Teamkollegen noch nicht

Seine Freude über das gelungene Debüt trübt die vergebene Chance allerdings nicht, wie Kutucu versicherte. „Eine Vorlage im ersten Spiel ist großartig“, sagte er. „Darüber bin ich sehr glücklich. Das ist genau so wichtig, wie ein eigenes Tor zu schießen.“

𝙺𝚄𝚃𝚄𝙲𝚄'𝚂 𝙳𝙴𝙱𝚄𝚄𝚃



⏱️ 30 minuten

🅰 Assist op Burgzorg

🔜 Goals?#herhee pic.twitter.com/BRMZ4Drxg1 — Heracles Almelo (@HeraclesAlmelo) January 23, 2021

Angesichts nur einer einzigen Trainingseinheit mit seinen neuen Kollegen aus Almelo ist die gute Leistung Kutucus beachtlich. „Es war natürlich ein bisschen schwierig“, erklärte er. Zumal er noch nicht einmal die Namen all seiner Mitspieler kennt. „Ich bin noch nicht gut darin“, sagte er mit einem Lachen. „Ich nenne die meisten Jungs Bruder.“

Schalke-Leihgabe Kutucu: „Fußball in den Niederlanden ist ein bisschen anders“

Nach seinem ersten Einsatz in Hollands Top-Liga hat Kutucu zudem schon erste Unterschiede zum Spiel in Deutschland ausmachen können – neben dem Kunstrasenplatz, auf dem in Almelo gespielt wird. Kutucu: „Der Fußball in den Niederlanden ist ein bisschen anders. Hier wird mehr Wert auf das Spielerische gelegt, während es in der Bundesliga nur ums Gewinnen geht.“

Bis Saisonende ist der talentierte Stürmer noch von den Schalkern an Heracles ausgeliehen. Danach soll der gebürtige Gelsenkirchener zu seinem Ausbildungsverein zurückkehren. (rh)