Schalke Schalke-Legende Nigbur sieht Wagner in der Torwart-Klemme

Schalkes Legende Norbert Nigbur achtet besonders auf die Leistung der königsblauen Torhüter. Und er kritisiert deshalb Trainer David Wagner.

Dass Norbert Nigbur dem jungen Schlussmann Markus Schubert (21) beim Revierderby in Dortmund (0:4) genau auf die Finger sah, bezeichnet die Legende des FC Schalke 04 scherzhaft als Berufskrankheit. „Natürlich achtet man als ehemaliger Keeper ganz besonders auf das Torwartspiel“, sagt Norbert Nigbur. „Und da fallen mir bei Markus Schubert schon einige Dinge auf: Dass er vor dem zweiten Dortmunder Tor schlecht aussah, dürfte jeder bemerkt haben. Beim dritten kann man diskutieren, aber auch beim Dortmunder 4:0 gab er aus meiner Sicht keine glückliche Figur ab: So wie der Ball geschossen war, mit dem Außenrist, konnte man eigentlich gut antizipieren, in welcher Höhe und auf welches Eck er kommt.“