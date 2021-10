Schalke-Legende Fischer: "Würde Mölders raten, abzunehmen"

Gelsenkirchen. Schalke 04 tritt am Dienstag im DFB-Pokal beim TSV 1860 München an. Für S04-Legende Klaus Fischer ist es ein besonderes Spiel.

TSV 1860 München gegen FC Schalke 04: In der 2. Runde des DFB-Pokals wartet auf die Fußballromantiker ein echtes Schlagerspiel, ein echtes Traditionsduell. Auch bei Klaus Fischer, einer Schalke-Legende, schlägt das Herz bei dieser Paarung höher.

"Natürlich ist das etwas Besonderes. Ich bin in Bayern geboren, aufgewachsen, habe zwei schöne Lehrjahre bei den Löwen verbracht", sagt der 71-Jährige, der aus Lindberg-Kreuzstraßl (Landkreis Regen) stammt, gegenüber RevierSport.

Zwischen 1968 und 1970 verbrachte Fischer zwei Saisons an der Grünwalder Straße. Er verabschiedete sich mit 32 Toren in 66 Spielen vom TSV 1860 München Richtung Gelsenkirchen. Elf Jahre sollte Fischer dann beim FC Schalke 04 spielen und in 333 Begegnungen 210 Treffer erzielen. "Da erübrigt sich wohl die Frage, für wen mein Herz schlägt", lacht Fischer und betont: "Ich bin Schalker durch und durch. Ich hoffe, dass wir am Dienstagabend ins Achtelfinale einziehen. Jedes Weiterkommen tut uns gut - vor allem aus finanzieller Sicht.

Fischer erinnert sich gerne an seine Zeit in München

Trotz seines königsblauen Herzens schaut er immer wieder hin, wie auch die "Sechziger" spielen. "Ich gucke immer gerne auf die Ergebnisse meiner Ex-Klubs. In München war es toll, eine gute Zeit, an die ich mich gerne erinnere. 1860 ist jetzt nicht gut in die Drittliga-Saison gestartet. Aber klar ist auch, dass wir, trotz der tollen Form, höllisch aufpassen müssen. Das wird kein Selbstläufer. Auch die letzten Siege waren nicht einfach einzufahren. Wir müssen immer kämpfen, zeigen, dass wir ein Malocher-Klub sind. Das wird auch am Dienstagabend an der ausverkauften Grünwalder Straße der Fall sein", betont Fischer.

Vor allem vor 1860-Kapitän Sascha Mölders hat der ehemalige Torjäger Fischer großen Respekt. Auch wenn der gebürtige Essener Mölders in dieser Saison nur dreimal in zwölf Spielen traf, warnt die Schalke-Legende vor dem 36-Jährigen. "Wenn ich 1860-Trainer wäre, würde ich immer auf Mölders setzen. Vor allem in so einem Spiel. Er ist einer, den die Fans, das Stadion beflügeln. Aber klar: ich kenne auch die Diskussionen um sein Gewicht. Ich würde Mölders raten, mal zwei, drei, vielleicht vier Kilo abzunehmen. Aber das muss man ihm als Trainer auch deutlich sagen. Er würde als Profi doch ruckzuck Gewicht verlieren, wieder öfter spielen - und wahrscheinlich auch treffen. Er ist ein richtig guter Stürmer", lobt Fischer. Ende September hatte noch der ehemalige Bundesligaprofi Olaf Bodden Sascha Mölders' "Wampe" kritisiert.

