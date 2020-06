Schalke-Legende Asamoah lobt Anti-Rassismus-Botschaften

View this post on Instagram

Very important signals on the @bundesliga._de pitches this weekend! There is no time for silence anymore. It's time for solidarity! #Respect @west.mckennie , @achrafhakimi, @sanchooo10, @thuram_17 👏🏿👏🏿👏🏿 Sehr wichtige Zeichen an diesem Wochenende in der Bundesliga! Es ist keine Zeit mehr, stumm zu bleiben. Es Zeit für Solidarität! Respekt! 👏🏿👏🏿👏🏿 #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd #justiceforgeorgefloyd #SayNoToRacism ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻✊