Schalke: Langer bleibt - dritter Torwart verlängert Vertrag

Gelsenkirchen. Schalke setzt in der 2. Liga weiter auf erfahrene Spieler, die in der Kabine den Ton angeben können. Der dritte Torwart Michael Langer bleibt.

Drei Wochen bleiben dem FC Schalke 04 bis zum Start in die Zweitliga-Vorbereitung - viele Personalien sind noch ungeklärt. Das gilt aber nicht für die Torwart-Position. Ralf Fährmann bleibt, U21-Nationaltorwart Markus Schubert kehrt von Eintracht Frankfurt zurück - und der dritte Torwart Michael Langer unterschrieb einen Einjahresvertrag, der bis zum 30. Juni 2022 gültig ist. Damit geht Langer in sein fünftes Schalke-Jahr.

Langer ist 36 Jahre alt, im Januar feiert er seinen 37. Geburtstag. Doch das Alter ist bei ihm nebensächlich. Er ist topfit - und bewies in drei Einsätzen in dieser Saison, dass sportlich auf ihn Verlass ist. Fast noch wichtiger ist aber für Trainer Dimitrios Grammozis, dass Langer in der Kabine eine bedeutende Rolle spielt. „Jeder, der das Geschehen rund um das Team kennt, weiß, dass Michael erstens immer seine Leistung bringt – selbst als Nummer drei habe ich nie das Gefühl gehabt, dass er irgendwie nachlässt. Und er pusht die Jungs, ist immer voll motiviert und gibt Gas“, sagte Grammozis. Auch dessen Vorgänger hatten Langer stets sehr gelobt.

Die Torwart-Planung steht - die für viele andere Positionen aber noch nicht. Auffällig ist: Ob Langer oder die schon feststehenden Zugänge Danny Latza (Mainz 05) und Simon Terodde (HSV) - Schalke setzt auf Erfahrung, auf gute Typen.

Der Stand der Schalke-Planungen (24. Mai 2021)

Zugänge (2): Danny Latza (Mainz 05), Simon Terodde (HSV)

Leih-Rückkehrer, der eingeplant ist: Markus Schubert (Eintracht Frankfurt)

Abgänge (10): Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Bastian Oczipka, Benjamin Stambouli, Shkodran Mustafi, Nabil Bentaleb (Verträge laufen aus), Frederik Rönnow, Gonçalo Paciencia (kehren beide zu Eintracht Frankfurt zurück), Kilian Ludewig (kehrt zu RB Salzburg zurück), William (kehrt zum VfL Wolfsburg zurück).

Schalke-Spieler, die unter Vertrag stehen, aber bei einem passenden Angebot gehen können: Amine Harit, Suat Serdar, Matija Nastasic, Salif Sané, Omar Mascarell, Benito Raman, Mark Uth, Hamza Mendyl - dazu die Leih-Rückkehrer Sebastian Rudy (Hoffenheim) und Ozan Kabak (FC Liverpool)

Status offen: Klaas-Jan Huntelaar, Blendi Idrizi, Rabbi Matondo (kehrt von Stoke City zurück), Sead Kolasinac (kehrt eigentlich zum FC Arsenal zurück), Jonas Carls (kehrt von Vitoria Guimaraes zurück / der SC Paderborn ist interessiert), Ahmed Kutucu (kehrt von Heracles Almelo zurück)

Torhüter (3): Ralf Fährmann, Markus Schubert, Michael Langer

Abwehr (4): Malick Thiaw, Mehmet Aydin, Kerim Calhanoglu, Timo Becker

Mittelfeld (5): Danny Latza, Can Bozdogan, Florian Flick, Nassim Boujellab, Levent Mercan

Sturm (2): Simon Terodde, Matthew Hoppe

