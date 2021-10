Schalke lässt Torwart Wienand total im Stich – 1:5-Pleite

Schalkes U-23-Torwart Felix Wienand wurde von seinen Vorderleuten in Düsseldorf nicht nur einmal im Stich gelassen.

Düsseldorf. Die Schalker U-23-Fußballer haben am Freitagabend in ihrem Regionalliga-Spiel bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf verdient mit 1:5 das Nachsehen.

Kein schöner Freitagabend für die U-23-Fußballer des FC Schalke 04: Die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling muss sich mit 1:5 (0:2) beim U-23-Team von Fortuna Düsseldorf beugen und kassiert in der Regionalliga West in ihrem zwölften Saisonspiel ihre siebte Niederlage.

Anders als am Dienstag beim 1:1 im Parkstadion gegen den SC Fortuna Köln stand diesmal kein Profi im Aufgebot der Schalker U-23-Mannschaft. Kerim Çalhanoğlu gehörte zum Aufgebot der königsblauen Profis beim Spiel der 2. Bundesliga bei Hannover 96.

Kapitän Lex-Tyger Lobinger trifft zum Düsseldorfer 1:0

Es entwickelte sich zunächst eine abwechslungsreiche Partie im Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich, in der sich die Torhüter – Düsseldorfs Dennis Gorka und Schalkes Felix Wienand, die beide einige Male parierten – über Arbeit nicht beklagen durften. Die Vorteile wechselten phasenweise, und es hätten in diesen ersten 45 Minuten durchaus mehr als zwei Treffer fallen können. Vielleicht auch einer für das Fröhling-Team. Doch als Brooklyn Ezeh im Zweikampf mit Jona Niemiec zu Boden ging (16.), reichte Schiedsrichter Marc Jäger das nicht für einen Elfmeter-Pfiff.

Die Tore fielen dann aber auf der anderen Seite, und das war auch nicht unverdient, weil die Düsseldorfer U-23-Mannschaft die gefälligere war, die zielstrebigere. Nach Vorarbeit des starken Phil Sieben traf Fortunas Kapitän, der nach einem Nasenbeinbruch mit einer Spezialmaske spielt: Lex-Tyger Lobinger, der 22-jährige Sohn des ehemaligen Hochspringers Tim Lobinger, machte im Strafraum noch einen Schlenker, zog dann aber und ließ Felix Wienand keine Chance. 1:0 nach 22 Minuten.

Schalkes Keeper Felix Wienand wird im Stich gelassen

Quasi mit dem Halbzeitpfiff erhöhte die Mannschaft von Trainer Nico Michaty dann auf 2:0. Nicht zum ersten Mal wurde der bemitleidenswerte Felix Wienand von seiner Vorderleuten im Stich gelassen. Diesmal leistete Takashi Uchino die Vorarbeit, und Tim Köther, der im Schalker 16er völlig blank stand, vollendete eiskalt zum Düsseldorfer 2:0.

Nach der Pause reagierte Torsten Fröhling und brachte Daniel Kyerewaa sowie Bleron Krasniqi für Marouane Balouk und Léo Scienza. Das brachte zunächst nichts. Und hätte Felix Wienand in der 56. Minute nicht großartig gegen Lex-Tyger Lobinger pariert, wäre die Partie wohl schon entschieden gewesen. Drei Minuten später kam sogar Schalker Hoffnung auf: Nachdem Rufat Dadashov von Jamil Siebert gefoult worden war, verwandelte er den Elfmeter zum 1:2-Anschlusstor.

Dennis Gorka pariert gegen Schalkes Bleron Krasniqi

Das war’s aber auch schon: Die U 23 der Fortuna brauchte keine vier Minuten, um den alten Abstand wieder herzustellen. Gegen die aufgerückten Schalker konterten die Düsseldorfer klasse, und Nicholas Hirschberger schloss cool zum 3:1 ab. Armer Felix Wienand! In der 75. Minute musste der 19-jährige Keeper zum vierten Mal hinter sich greifen, nachdem Lex-Tyger Lobinger einen Fortuna-Konter erfolgreich abgeschlossen hatte.

Gefährlich wurde es auch noch zweimal auf der anderen Seite, aber Dennis Gorka verhinderte nach einem Kopfball von Bleron Krasniqi mit einer Glanzparade sowie nach einem Schuss von Jimmy Kaparos das zweite Schalker Tor (79., 83.). Und dann kam es auch noch richtig dick, weil sich Brooklyn Ezeh im eigenen Strafraum einen haarsträubenden Ballverlust geleistet hatte: Florian Zorn bedankte sich und traf zum 5:1 für die Landeshauptstädter (85.).

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Lex-Tyger Lobinger (22.), 2:0 Tim Köther (45.), 2:1 Rufat Dadashov (59., Foulelfmeter), 3:1 Nicholas Hirschberger (63.), 4:1 Lex-Tyger Lobinger (75.), 5:1 Florian Zorn (85.).

FC Schalke 04 U 23: Wienand - Frenkert, Scheller, Hanraths, Ezeh (88. Aramburú) - Mende (71. Tehe), Kaparos - Balouk (46. Kyerewaa), Müller, Scienza (46. Krasniqi) - Dadashov.

