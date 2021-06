Schalke-Kracher zum Zweitliga-Auftakt gegen den HSV

Gelsenkirchen. Was für ein Hammer zum Zweitliga-Start: Am ersten Spieltag trifft Absteiger FC Schalke 04 auf den Dauer-Nichtaufsteiger Hamburger SV.

Mit einem dicken Brocken zum Start hatte Zweitliga-Absteiger FC Schalke 04 gerechnet - und ein solcher wird es auch: Die Königsblauen treffen am ersten Spieltag auf den Hamburger SV, der zuletzt dreimal in Folge als Vierter die Bundesliga-Rückkehr verpasst hatte. Welch ein Hammer! Und was für ein Wiedersehen für Schalkes neuen Stürmer Simon Terodde, der ablösefrei vom HSV kam. In der vergangenen Saison hatte er noch 24 Tore für die Hamburger erzielt.

Trainer Dimitrios Grammozis freut sich auf den Start, in seiner aktiven Karriere hatte er auch das HSV-Trikot getragen. „Das ist ein echter Kracher zum Auftakt, auf den wir uns riesig freuen. Wir werden uns so gut wie möglich auf den Ligastart vorbereiten. Toll, dass wir mit einem Heimspiel starten – hoffentlich wieder mit möglichst vielen Fans, die wir zuletzt extrem vermisst haben", sagte er.

Auch Sportdirektor Rouven Schröder freut sich: "Die Vorfreude auf die neue Saison war bei uns ohnehin schon groß, aber nachdem wir nun wissen, gegen wen wir im Auftaktspiel antreten, ist sie nochmal gestiegen. Auf diese Paarung werden sich viele Fans in ganz Deutschland freuen. Jetzt gilt es, sich so gut wie möglich auf die Partie vorzubereiten, damit wir erfolgreich in die Saison starten.“ Und weiter: „Wir hoffen, dass nicht nur möglichst viele Menschen das Spiel am Fernseher verfolgen werden, sondern auch, dass wir möglichst viele Schalker wieder bei uns in der Arena begrüßen können, die die Mannschaft zusätzlich pushen werden.“

Wie viele Fans wirklich kommen können, das ist noch offen.

Die Schalke-Übersicht:

1. Spieltag (23. Juli, 20.30 Uhr) - Rückspiel: 17. bis 19. Dezember

FC Schalke 04 - Hamburger SV

2. Spieltag (30. Juli bis 1. August) - Rückspiel: 14. bis 16. Januar

Holstein Kiel - FC Schalke 04

3. Spieltag (13. bis 15. August) - Rückspiel: 21. bis 23. Januar

FC Schalke 04 - Erzgebirge Aue

4. Spieltag (20. bis 22. August) - Rückspiel: 4. bis 6. Februar

Jahn Regensburg - FC Schalke 04

5. Spieltag (27. bis 29. August) - Rückspiel: 11. bis 13. Februar

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf

6. Spieltag (10. bis 12. September) - Rückspiel: 18. bis 20. Februar

SC Paderborn - FC Schalke 04

7. Spieltag (17. bis 19. September) - Rückspiel: 25. bis 27. Februar

FC Schalke 04 - Karlsruher SC

8. Spieltag (24. bis 26. September) - Rückspiel: 4. bis 6. März

FC Hansa Rostock - FC Schalke 04

9. Spieltag (1. bis 3. Oktober) - Rückspiel: 11. bis 13. März

FC Schalke 04 - FC Ingolstadt

10. Spieltag (15. bis 17. Oktober) - Rückspiel: 18. bis 20. März

Hannover 96 - FC Schalke 04

11. Spieltag (22. bis 24. Oktober) - Rückspiel: 1. bis 3. April

FC Schalke 04 - Dynamo Dresden

12. Spieltag (29. bis 31. Oktober) - Rückspiel: 8. bis 10. April

1. FC Heidenheim - FC Schalke 04

13. Spieltag (5. bis 7. November) - Rückspiel: 16./17. April

FC Schalke 04 - Darmstadt 98

14. Spieltag (19. bis 21. November) - Rückspiel: 22. bis 24. April

Werder Bremen - FC Schalke 04

15. Spieltag (26. bis 28. November) - Rückspiel: 29./30. April

FC Schalke 04 - SV Sandhausen

16. Spieltag (3. bis 5. Dezember) - Rückspiel: 6. bis 8. Mai

FC St. Pauli - FC Schalke 04

17. Spieltag (10. bis 12. Dezember) - Rückspiel: 15. Mai, 15.30 Uhr

FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg

