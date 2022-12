Schalke: Konkurrenzkampf im Tor - keine Schwolow-Garantie

Die WM-Pause ist vorbei. Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet über die Neuigkeiten nach dem Training des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Wer steht am 21. Januar 2023 im Tor des FC Schalke 04, wenn das Bundesliga-Jahr 2023 beginnt? Eine Antwort gab Trainer Thomas Reis nicht.

Zwei Torhüter fehlten beim Trainingsauftakt des FC Schalke 04 am Donnerstagvormittag - Michael Langer war gar nicht anwesend, ihn plagt eine Erkrankung. Justin Heekeren trainierte auf dem Nebenplatz mit der U23 - Generalprobe für das Regionalligaspiel gegen die U23 des 1. FC Köln. Das fand dann am Freitag statt, Schalke siegte 5:0, zum zweiten Mal in Folge hielt Heekeren die Null.