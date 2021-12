Schalke: Knäbels Corona-Infektion ist bestätigt

Gelsenkirchen. Nach einem positiven Schnelltest bei Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel am Freitag hat ein PCR-Test das Ergebnis am Morgen danach bestätigt.

Nun ist es offiziell: Peter Knäbel, Sportvorstand des FC Schalke 04, verpasst das Auswärtsspiel des Fußball-Zweitligisten beim Tabellenführer FC St. Pauli. Wie der Verein am Samstagmorgen mitteilte, ist der 55-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Ergebnis des PCR-Tests sei positiv, „Peter Knäbel hat sich mit Covid-19 infiziert. Er ist doppelt geimpft und zeigt keine Symptome.“

Knäbel hatte sich nach einem positiven Befund eines routinemäßig durchgeführten Schnelltests am Freitag vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Erst am Mittwoch hatte der Verein darüber informiert, dass auch Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der 43-Jährige befindet sich ebenfalls in häuslicher Isolation und fehlt beim Topspiel des 16. Spieltages.

Umfangreiche Testpflicht für alle Schalke-Mitarbeiter

Wie die Schalker mitteilten, haben sie mit der gesetzlichen Einführung der 3G-Pflicht eine umfangreichere Testpflicht für alle Mitarbeiter, die zwingend in ihre Büros in der Geschäftsstelle am Berger Feld kommen müssen, eingeführt. Auch vollständig Geimpfte und Genesene müssen einen Selbsttest durchführen, Lizenzmannschaft und Staff unterziehen sich täglich einer Schnelltestung. Kontakt zu den Profis hatte Knäbel in den vergangenen Tagen nach Vereinsangaben nicht.

News und Hintergründe zu Schalke 04

Die am Freitag durchgeführten Schnelltests bei Profis und Staff waren negativ. Dennoch fahren die Königsblauen mit einem Rumpf-Aufgebot zum Top-Spiel beim Tabellenführer FC St. Pauli (Samstag, 20.30 Uhr/Sport 1 und Sky). Die Torhüter Michael Langer und Ralf Fährmann fehlen ebenso wie Salif Sané, Florian Flick, Yaroslav Mikhailov, Marc Rzatkowski, Darko Churlinov, Simon Terodde und Marius Bülter. (fs/sid)

