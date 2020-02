Berlin/Gelsenkirchen. Wird Hertha BSC im DFB-Pokalspiel auf Schalke offensiver antreten als in der Bundesligapartie? Sturm-Zugang Krzystof Piatek spielt von Beginn an.

Schalke: Klinsmann kündigt ekelige Hertha-Mannschaft an

0:0, langweilig: Damit ist über das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04 am Freitagabend alles gesagt. Wird das Spiel anders laufen, wenn die Teams am Dienstag im DFB-Pokal in Gelsenkirchen (20.45 Uhr/Sky) erneut aufeinandertreffen?

Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann kündigte bei einer Pressekonferenz am Montag an, dass Sturm-Zugang Krzystof Piatek (kam für 23 Millionen Euro vom AC Mailand) von Beginn an stürmen wird. "Er spielt bei uns eine zentrale Rolle. Mit einem Stürmer seines Kalibers ändert sich ein ganzes Spiel. Mit ihm verlagert es sich, weil er die Bälle festmachen kann, für Unruhe beim Gegner sorgt. Die lassen ihn nicht einfach so stehen. Deshalb ist es wichtig, ihn zu bringen, um mehr Chancen herauszuspielen. Wir versuchen, die Dinge so anzupassen, wie die Möglichkeiten bei uns da sind", sagte Klinsmann.

Klinsmann schönt Hertha-Leistung gegen Schalke

Doch auch nach Piateks Einwechslung am Freitagabend spielte Hertha gegen Schalke nicht wesentlich offensiver. Und so kündigte Klinsmann an: "Wir werden Schalke einen richtigen Fight liefern. Ein bisschen ekelig kann es werden." An die Adresse der Königsblauen richtete der frühere Bundestrainer einige Grüße: "Wir haben Schalke so gut wie gar nichts gegeben. Sie haben sich an uns die Zähne ausgebissen, zum Schluss waren sie froh, dass sie über die Runden kamen. Zum Schluss waren wir am Drücker, Schalke hat noch zwei Auswechslungen getätigt, um über die Runden zu kommen."

Damit schönte Klinsmann die Leistung seiner Mannschaft etwas - und vor allem ein Satz stimmte so nicht. "Man sagt gern, dass wir defensiv und kompakt stehen - aber mit Ausnahme des Spiels gegen Bayern München hatten wir immer mehr Chancen als der Gegner. Deshalb bin ich da anderer Meinung", sagte Klinsmann. Doch im Spiel gegen Schalke hatte die Hertha ihre einzige Chance in der 94. Minute, als Maximilian Mittelstädt knapp am Tor vorbeischoss. Die Königsblauen tauchten nicht oft vor Hertha-Torwart Rune Jarstein auf - aber häufiger als die Hertha vor Schalke-Keeper Alexander Nübel.

Aber so genau nimmt es Klinsmann mit den Spielanalysen offenbar nicht. Das DFB-Pokalfinale im Mai im Olympiastadion würde er mit seinem Team gern erreichen. "Ein Finale in Berlin wünscht sich hier jeder. Die Sehnsucht nach einem Pokalsieg im eigenen Stadion kann ich nachvollziehen. Deshalb fahren wir nach Schalke, um zu gewinnen", sagt Klinsmann.

Hertha-Sportdirektor Preetz: "Pokal ist ein extrem wichtiger Wettbewerb"

Und auch Sportdirektor Michael Preetz bestätigt das: "Der Pokal ist ein extrem wichtiger Wettbewerb für uns. Wir haben ein extrem spannendes Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft, die eine fantastische Runde in der Bundesliga spielt." Und eine etwas offensivere als die Hertha.