Schalke: Kleiner Vogel, Oma, Olympia - so tickt William

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat einen neuen Rechtsverteidiger verpflichtet. Der Brasilianer William kommt vom VfL Wolfsburg. Ein Portrait des Neuzugangs.

Am meisten, hat William mal gesagt, habe er seiner Oma zu verdanken. „Wenn ich mal keine Lust hatte aufs Training, hat sie mich rausgeschickt. Das ging einige Mal so, sie war sehr streng zu mir“, sagte der 25-jährige Brasilianer und ergänzte: „Sie hat mir damit sehr geholfen.“ Aus William wurde ein Fußballprofi – und von seinen Fähigkeiten will bis zum Saisonende die Fans des FC Schalke 04 überzeugen. Die Schalker haben sich mit dem VfL Wolfsburg auf ein Leihgeschäft verständigt. Williams Schalke-Debüt ist für das Spiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vorgesehen.