Schalke: Keine Zuschauer beim U-23-Test gegen Schonnebeck

Gelsenkirchen. Wegen der schlechten Witterung kann die U 23 des FC Schalke 04 ihr Testspiel gegen die Spvg Schonnebeck nicht im Parkstadion bestreiten.

Wegen der schlechten Witterung wird das Testspiel der U-23-Fußballer des FC Schalke 04 am Mittwochabend ohne Zuschauer stattfinden. Der Regionalligist trifft ab 19 Uhr auf den Essener Oberligisten Spvg Schonnebeck. Ursprünglich wären wegen der niedrigen Corona-Inzidenz in Gelsenkirchen für diese Partie 500 Zuschauer zugelassen gewesen, wegen des Wetters aber können die Knappen dieses Vorbereitungsspiel nicht wie geplant im Parkstadion austragen.

In ihrem ersten Vorbereitungsspiel am vergangenen Samstag – einen Tag nach dem Trainingsstart – hatte sich die Schalker U 23 im Münsterland beim westfälischen Oberligisten SpVgg Vreden dank eines schnellen Tores von Daniel Kyerewaa mit 1:0 durchgesetzt. Dabei hatte Trainer Torsten Fröhling fünf seiner externen Zugänge in der Startelf eingesetzt: Sven Mende als Kapitän sowie Lukas Frenkert, Julius Schell, Joey Müller und Mateo Aramburu.

Testspiel beim Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger

Die nächste Partie, die im Vorbereitungsplan der königsblauen U-23-Fußballer steht, ist die am kommenden Samstag (17. Juli) beim Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Anstoß wird um 15 Uhr sein. Eine Woche später, am 24. Juli (Samstag, 14 Uhr), wird die Schalker U 23 dann in den Niederlanden bei der U 23 der PSV Eindhoven zu Gast sein.

Zwei weitere Tage später wird sich das Fröhling-Team nach Billerbeck aufmachen und ein einwöchiges Trainingslager bis zum 1. August (Sonntag) absolvieren. Während dieser Zeit werden die Schalker Regionalliga-Fußballer auch zwei Testspiele absolvieren, und zwar am 28. Juli (Mittwoch, 18 Uhr) gegen den SC Paderborn 07 II sowie am 31. Juli (Sonntag, 14 Uhr) gegen Hannover 96 II.

Bevor dann am 14. August mit dem Heimspiel gegen die U 21 des 1. FC Köln die Regionalliga-Saison starten wird, bestreiten die Schalker am 7. August (Samstag, 13 Uhr) einen letzten Test gegen den Essener Oberligisten FC Kray. (AHa)

