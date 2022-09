Schalke-Kapitän in der Startelf, BVB-Stürmer trifft zweimal

Duisburg. Die deutsche U-17-Nationalmannschaft beendet das Vier-Nationen-Turnier in Duisburg mit ihrem ersten Sieg. 3:1 gegen Israel – mit zwei BVB-Toren.

In ihrem dritten und letzten Spiel beim Vier-Nationen-Turnier in Duisburg hat die deutsche U-17-Nationalmannschaft ihren ersten Sieg gefeiert. Vor 240 Zuschauern in der Sportschule Wedau setzte sich das Team von DFB-Trainer Christian Wück am Montag mit 3:1 (2:1) gegen Israel durch, nachdem es zuvor am Donnerstag mit 1:3 gegen Uruguay verloren sowie sich am Samstag mit 1:1 von Belgien getrennt hatte.

Damit sorgten die deutschen U-17-Fußballer, bei denen Taylan Bulut, der Kapitän des B-Junioren-Bundesligisten FC Schalke 04 in der Startelf stand und 90 Minuten durchspielte, für einen zumindest halbwegs versöhnlichen Abschluss. Paris Brunner von Borussia Dortmund(7.) und Max Moerstedt von der TSG 1899 Hoffenheim (12.) brachten das Wück-Team vor der Halbzeit auf Kurs, ehe BVB-Stürmer Paris Brunner in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer und dem 3:1 die letzten Zweifel am deutschen Sieg beseitigte. Zum zwischenzeitlichen 1:1 für Israel hatte Avishai Zuriel in der achten Minute getroffen.

Belastungssteuerung: Schalkes Assan Ouédraogo wird geschont

„Bis auf das erste Spiel, in dem uns die Mentalität der Uruguayer überrascht hat, bin ich mit dem Turnier zufrieden“, sagte Christian Wück, der Schalkes U-19-Spieler Assan Ouédraogo in dieser dritten Partie wegen der Belastungssteuerung geschont hatte, auf dfb.de. „Wir hatten sowohl in der Offensive als auch in der Defensive viele Lehrmomente. Klar ist: Es gibt keine Selbstläufer mehr, die Jungs müssen immer alles geben, um zu gewinnen.“

Das Turnier in Duisburg war für die U-17-Auswahl Deutschlands Teil der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation im Oktober in Moldau. Dort warten auf das DFB-Team ein Länderspiel-Dreierpack gegen die Gastgeber (19. Oktober, Mittwoch, ab 12 Uhr) sowie gegen Lettland (22. Oktober, Samstag, ab 12 Uhr) und die Slowakei (25. Oktober, Dienstag, ab 12 Uhr). (AHa/dfb.de)

