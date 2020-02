Schalke: Kabak spritzt sich während Verlängerung - S04 klärt auf

"Sky"-Zuschauer staunten während der Live-Übertragung des DFB-Pokal-Achtelfinalspiels zwischen Schalke 04 und Hertha BSC: In der Verlängerung setzte sich S04-Abwehrspieler Ozan Kabak selbst eine Spritze in den Bauch - die TV-Kamera hielt drauf. In den Sozialen Netzwerken wurde die Szene diskutiert.

Was war passiert? Der Pokalkrimi zwischen Königsblau und Hertha musste nach einem 2:2 nach 90 Minuten in die Verlängerung. Pascal Köpke (12.) und Krzysztof Piatek (39.) hatten die Berliner in Führung gebracht. Daniel Caligiuri (76.) und Amine Harit (82.) bescherten Schalke den Ausgleich.

Kabak misst Blutzuckerspiegel

Während des Seitenwechsels zwischen den beiden Hälften in der Verlängerung nutzte Kabak die Pause, um zu seinem Teamkollegen Levent Mercan zu gehen. Kabak zog aus der Jacke des Reservespielers eine Spritze, hielt sich ein Smartphone an den Oberarm und piekste sich anschließend den Stick in den Bauch.

Schalkes Pressesprecher Thomas Spiegel bestätigte am Mittwoch auf Nachfrage dieser Redaktion, dass es sich bei dem Medikament um eine Insulinspritze gehandelt habe, die der 19-jährige Kabak wegen seiner Diabetes-Erkrankung benötige. Da die Pokal-Partie in die Verlängerung ging, habe der Abwehrspieler, der nach 46 Minuten eingewechselt wurde, sicherheitshalber noch einmal seinen Blutzuckerspiegel gemessen. Heutzutage lässt sich dieser per App ermitteln, wenn man einen Chip unter der Haut trägt.

Starke Leistung gegen Hertha

Schalke gewann das Achtelfinalspiel letztendlich durch ein spätes Tor von Benito Raman mit 3:2 (115. Minute). Ozan Kabak zeigte erneut eine bärenstarke Vorstellung und sah die Note eins in unserer Einzelkritik.

Auf wen die Königsblauen in der nächsten Runde treffen werden, wird erst am Sonntag bekannt. Um 18 Uhr wird Schalkes Viertelfinalgegner in der im Ersten ausgelost.