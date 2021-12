Schalke: Kabak-Aus bei Norwich-Pleite schon vor der Pause

Norwich. Zum Auftakt des 17. Spieltages der englischen Premier League unterliegen Norwich City und der vom FC Schalke 04 ausgeliehene Ozan Kabak mit 0:2.

Während Manchester City zum Auftakt des 17. Spieltages der Premier League seine Tabellenführung eindrucksvoll mit einem 7:0-Erfolg über Leeds United festigte, endete das Parallelspiel für einen Mann des FC Schalke 04 mit einer Niederlage. Wieder einmal. Aufsteiger Norwich City unterlag Aston Villa, das inzwischen vom 114-maligen englischen Nationalspieler Steven Gerrard trainiert wird, mit 0:2 (0:1). Und schmerzhaft war’s für Ozan Kabak auch.

„Wir waren zu passiv“, sagte Dean Smith, der mit den Kanarienvögeln zunächst einmal das Tabellenschlusslicht bleibt – mit drei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer. Kurz vor der Pause musste der Norwich-Trainer reagieren, nachdem der von den Königsblauen ausgeliehene Ozan Kabak zu Boden gegangen und mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen an der Carrow Road sitzen geblieben war. Für den 21-jährigen türkischen Nationalspieler, für den es nach seinem Pfeifferschen Drüsenfieber sowie dem 0:1 vom Samstag gegen Manchester United erst wieder der zweite Startelf-Einsatz gewesen war, kam Sam Bryam und dieser damit zu seinem ersten Spiel seit mehr als anderthalb Jahren.

Jacob Ramsey und Ollie Watkins treffen für Aston Villa

Jacob Ramsey in der 34. und Ollie Watkins in der 87. Minute trafen für Aston Villa und besiegelten die Norwich-Pleite vor 26.836 Zuschauern. Damit erlebten Schalkes Innenverteidiger Ozan Kabak und seine Teamkollegen ihre dritte Niederlage in Serie. Nicht nur das: Norwich City mit dem ehemaligen Schalke-Stürmer Teemu Pukki (bislang fünf Saisontreffer) blieb auch zum dritten Mal in Folge ohne Torerfolg.

Die dritte Premier-League-Partie des Dienstagabends zwischen dem FC Brentford und Rekord-Champion Manchester United waren wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Red Devils abgesagt worden. Mehrere Spieler und Betreuer waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Verschiebung sei das Ergebnis von Empfehlungen medizinischer Experten. Schon zuvor hatte der Klub von Trainer Ralf Rangnick die vorläufige Schließung des Trainingsgeländes für zunächst 24 Stunden bekanntgegeben. (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04