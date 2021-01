Schalke: Jochen Schneider darf noch zweigleisig planen

Bremen. Das 1:1 bei Werder Bremen vergrößert die Schalker Abstiegsangst. Die Königsblauen müssen für beide Ligen planen. Dies übernimmt Jochen Schneider.

Am Sonntagmorgen saß Jochen Schneider schon in München, 770 Kilometer entfernt von dem Ort, an dem am Tag zuvor der Abstieg in die 2. Bundesliga noch wahrscheinlicher wurde. „Ein Punkt ist besser als keiner“, sagte der Sportvorstand des FC Schalke 04 über das 1:1 (1:0) bei Werder Bremen in der Sport1-Talkshow Doppelpass. Ähnlich hatte das Trainer Christian Gross direkt nach dem Spiel formuliert: „Ich sehe das als einen positiven Punkt.“ Doch das Spiel, das die Initialzündung für die große Aufholjagd sein sollte, ließ die meisten Fans ratlos zurück.