Schalke: Ist Paciencia ein Schwalbenkönig? Das sagt Baum

Gelsenkirchen. Fällt Schalke-Stürmer Goncalo Paciencia zu schnell? Das behauptete Ex-Fifa-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer. Wir haben S04-Trainer Baum gefragt.

Dieser Satz sorgte beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 für Diskussionen. "Man, das ist so eine Kante - und sinkt bei jeder Berührung zu Boden wie mit der Axt gefällt", schrieb der ehemalige Fifa-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer in einer BamS-Kolumne über Schalkes Stürmer Goncalo Paciencia. Ist der Portugiese etwa einen Schwalbenkönig? In der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 (Dienstag, 16.30 Uhr/Sky) hat diese Redaktion Schalke-Trainer Manuel Baum gefragt: "Was sagen Sie zu solchen Aussagen?