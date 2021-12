Schalke ist in der 2. Bundesliga aktuell nur Mittelmaß

Gelsenkirchen. Nach der 1:2-Niederlage beim Herbstmeister FC St. Pauli ist Schalke 04 ins Zweitliga-Mittelfeld abgerutscht. Verdient. Ein Kommentar.

16 Spieltage sind in der 2. Bundesliga um - nur noch eine Partie fehlt, dann ist die Hinrunde beendet. Alle Mannschaften ziehen in dieser Phase der Saison ein Zwischenfazit, auch der FC Schalke 04. Um den Wiederaufstieg wollten die Königsblauen wenigstens mitspielen, immer in Tuchfühlung zu den Top 3 bleiben. Doch nach der 1:2-Niederlage beim Herbstmeister FC St. Pauli lautet das bittere Fazit: Schalke ist aktuell in der Zweiten Liga nur Mittelmaß. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Aktuell sieht es so aus, als müssten sich Fans auf ein weiteres Jahr im Unterhaus einstellen.