Schalke: Initiative reicht dem Aufsichtsrat die Hand

Eurofighter Ingo Anderbrügge (mit Mikrofon) beteiligt sich an der königsblauen Zukunfts-Initiative.

Essen. "Wir brauchen ein starkes Schalke" - Eurofighter Ingo Anderbrügge erklärte das Motto der Initiative, die Ralf Rangnick kontaktiert hat.

1997 hatte Ingo Anderbrügge seinen berühmtesten Elfmeter für den FC Schalke 04 geschossen – im Uefa-Cup-Final-Rückspiel bei Inter Mailand. Er lief kurz an und knallte den Ball mit dem linken Fuß ins rechte obere Eck. Schalke gewann den Uefa-Pokal, Anderbrügge wurde ein legendärer Eurofighter, einer, den Schalke nie losgelassen hat. 24 Jahre nach seinem Schuss in Mailand will er nun als Mitglied einer Initiative Schalkes Zukunft mitgestalten und sagt: „Ich bin damals vor dem Elfmeter nicht weggerannt – und ich werde auch jetzt nicht weglaufen. Denn es geht um den Klub.“