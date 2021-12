Schalke im Urlaub: Verhalten einiger Profis ist unprofessionell

Gelsenkirchen. Einige Profis des Zweitligisten Schalke verbrachten den Winterurlaub in Risikogebieten. Das ist egoistisch und wenig durchdacht. Ein Kommentar.

Entspannt sieht das aus, was Salif Sané aktuell bei Instagram postet. Mal ist der Profi des FC Schalke 04 am Strand zu sehen, mal bei einem Open-Air-Konzert inmitten von Leuten, die keine Maske tragen. Oder Victor Palsson, der Vizekapitän: Er postet stolz, dass er erst in Kanada Ski fährt, am nächsten Tag dann in Mexiko am Strand liegt. Die Profis des Zweitligisten jetteten für ihren kurzen Winterurlaub rund um die Welt - auch in die USA, nach Dubai, nach Spanien. Der Urlaub ist ihnen nach einer anstrengenden Hinrunde gegönnt. Wie und wo sie ihn verbringen, ist aber teilweise unprofessionell.