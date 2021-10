Schalke im Nebel von Heidenheim: Die Fotos zum bitteren 0:1

Heidenheim. Spektakuläre Bilder in der 2. Fußball-Bundesliga: Die Partie Heidenheim gegen Schalke 04 versinkt im Nebel – und ganz spät jubeln die Gastgeber.

Es ist eine echte Premiere am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga, die Paarung Schalke 04 gegen Heidenheim gab es nämlich noch nie zuvor. Lange gibt es dabei allerdings nicht viel zu sehen: Es ist kalt und neblig, dazu ist Heidenheim auch fußballerisch eine unangenehme Aufgabe für die Schalker. Die Hauptrolle übernimmt Oliver Hüsing, der in der 89. Minute nach einer Freistoßflanke das einzige Tor des Abends erzielt.

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Die Ostalb im Nebel - unterbrochen wurde das Spiel zwischen Schalke und Heidenheim aber nicht, dafür war der Nebel nicht dicht genug. Foto: Adam Pretty / Getty Images

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Heidenheims Patrick Mainka (Mitte, rechts) und Schalkes Danny Latza (Mitte, links) kämpfen im Nebel im Stadion um den Ball. Heidenheims Trainer Frank Schmidt sagte nach dem Spiel bei Sky über den Nebel, das sei halt so auf der Ostalb: "Das hatten wir schon schlimmer". Foto: Stefan Puchner / dpa

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Heidenheims Denis Thomalla (M) und Schalkes Danny Latza kämpfenum den Ball - Schalkes Kapitän stand erstmals wieder in der Startelf, wurde nach 78 Minuten ausgewechselt. Foto: Stefan Puchner / dpa

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Schalkes Torwart Martin Fraisl versucht im Nebel durchzublicken. Einige Male parierte Fraisl gut, kurz vor Schluss kassierte er doch sein erstes Gegentor im S04-Trikot. Foto: Stefan Puchner / dpa

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Heidenheims Denis Thomalla (r) und Schalkes Thomas Ouwejan kämpfen im Nebel um den Ball. Foto: Stefan Puchner / dpa

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Marius Bülter tritt gegen Heidenheims Mainka an - die Schalker Offensive blieb an diesem Abend glücklos. Foto: Marcel Engelbrecht / Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Bei Standards geht was - Thomas Ouwejan fand mit seinem starken linken Fuß zweimal Palsson, der aber den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Auch Heidenheim (mit einem Dutzend Ecken) war bei ruhenden Bällen immer gefährlich - und entschied nach einem Freistoß das Spiel. Foto: Marcel Engelbrecht / Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Die Szene des Abends: Oliver Hüsing köpft den Ball zum 1:0 ins Tor - ein später Treffer mitten ins Schalker Herz. Foto: Marcel Engelbrecht / Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Heidenheims Spieler jubeln nach dem Abpfiff. Kurz vor Schluss machte Hüsing das entscheidende Tor gegen Schalke. Foto: Stefan Puchner / dpa

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Kalt, neblig und auch fußballerisch unangenehm - für die Schalker (hier Thiaw und Palsson) nach Abpfiff war es ein erfolgloser Abend. Foto: Marcel Engelbrecht / Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Luftkampf: Schalkes Kapitän setzt sich gegen Heidenheims Theuerkauf durch. Foto: Marcel Engelbrecht / Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Reinhold Ranftl rackerte für Schalke auf rechts - blieb aber glücklos und wurde kurz nach dem 0:1 noch gegen Pieringer ausgewechselt. Foto: Marcel Engelbrecht / Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Simon Terodde hatte in der 72. und 74. Minute zwei Chancen -- Schalkes Nummer 9 wartet aber weiter auf das Tor, das ihn zum alleinigen Rekordschützen der 2. Liga bacht. Foto: Marcel Engelbrecht / Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Enttäuschung bei Schalke, die Spieler bedankten sich aber bei den mitgereisten Fans. Foto: Marcel Engelbrecht / Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto

Schalke- Die Fotos zur Niederlage im Nebel von Heidenheim Es war das erste Flutlicht-Spiel mit Zuschauern seit langer Zeit in Heidenheim - und dann so ein emotionaler Sieg gegen den FC Schalke. Foto: Marcel Engelbrecht / Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto

Es war die Entscheidung: Hüsing trifft für Heidenheim spät – und Schalke kann in der Nachspielzeit nicht mehr antworten. Schalkes Siegesserie (vier Spiele in Folge) ist gerissen, die Zu-Null-Serie (genau so lang) auch und Simon Terodde wartet weiter auf das Tor, das ihn zum alleinigen Rekordschützen in der zweiten Liga macht. Heidenheim dagegen konnte erstmals nach drei Niederlagen in Serie wieder gewinnen.

Schalke: Nach zwei 0:1-Niederlagen ist der nächste Gegner Darmstadt 98

Mit der zweiten 0:1-Niederlage innerhalb weniger Tage geht der Trip in den Süden der Republik für die Königsblauen mehr als enttäuschend zu Ende. Am Dienstag unterlagen die Königsblauen ja 0:1 bei 1860 München und schieden damit aus dem DFB-Pokal aus.

Danach stand vor allem Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis wegen seiner Aufstellung in der Kritik, unter anderem setzte er die Leistungsträger Ouwejan und Terodde auf die Bank. Die Trainerposition auf Schalke ist deshalb auch Thema in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Fußball Inside“, unter anderem mit Schalke-Reporter Andreas Ernst. (Hier geht es zum Podcast.)

Weiter geht es für Schalke nun am kommenden Sonntag zu Hause gegen den SV Darmstadt 98. Dann sollen neue Serien gestartet werden. (phz/waz)

Und auch für die Schalker U23 war es kein erfolgreicher Abend – das Team von Torsten Fröhling verlor in der Regionalliga West 0:3 beim SC Preußen Münster.

