Schalke im Free-TV: Hier läuft der Test gegen St. Petersburg

Gelsenkirchen. Zweitligist FC Schalke absolviert am Samstag ein Testspiel. Gegner ist Zenit St. Petersburg. Wo ist das Spiel im Live-Stream und TV zu sehen?

Die Fußball-EM läuft auf ihre finale Phase zu, doch vor den zwei verbleibenden Viertelfinals an diesem Samstag gibt es ein weiteres Fußballspiel im Free-TV zu sehen: Der FC Schalke 04 spielt gegen Zenit St. Petersburg. Beide Teams befinden sich im Trainingslager im österreichischen Mittersill. Nach vier anstrengenden Trainingstagen werden der Schalke-Tross und die mitgereisten Fans das Dörfchen verlassen und sich auf den Weg nach Kufstein in Tirol machen, wo an diesem Samstag das erste Testspiel im Rahmen des Trainingslagers ansteht. Anstoß gegen den russischen Meister ist um 16 Uhr.

Für Schalke hat längst ein neues Kapitel begonnen, und so stellen sich vor dem Testspiel viele Fragen: Wie stark ist die neue Mannschaft, die um den Wiederaufstieg spielen soll? Wie ist der Fitnessstand nach anstrengenden Trainingslagertagen? Wie gut harmonieren die vielen neuen Spieler? Man muss nicht in Kufstein sein, um sich ein Bild zu machen, die Partie wird nämlich auch im Free-TV übertragen – auf ServusTV Deutschland. Der aus Österreich stammende Sender zeigt das Spiel auch per Stream im Internet.

Gegnerischer Spieler im Schalke-Trikot

Schon bei den beiden Tests der Schalker gegen PSV Lackhausen (7:0) und die Sportfreunde Hamborn 07 (14:0) waren Fans im Parkstadion und an den Bildschirmen zu Hause dabei. Fans im Stadion und vor dem TV - das wird auch gegen St. Petersburg nicht anders sein. Mit dabei in den Schalker Reihen ist unter vielen neuen Gesichtern auch ein ganz neues: Mittelfeldspieler Yaroslav Mikhailov wird für die Königsblauen auflaufen, dabei steht der 18-Jährige bei Zenit noch bis 2025 unter Vertrag. Er soll aber schon jetzt auch andere Trainingsinhalte kennenlernen, um sich weiterentwickeln.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04

Hintergrund ist die vertiefte Kooperation von Schalke und dem Klub aus St. Petersburg. Beide Klubs haben denselben Hauptsponsor - den russischen Konzern Gazprom. (fs)

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04