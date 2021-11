Schalke-Idol Huntelaar feiert mit Ajax-Fans Sieg beim BVB

Dortmund. Der BVB verlor sein Champions-League-Spiel gegen Amsterdam mit 1:3. Nach dem Spiel jubelte auch ein Ex-Schalker auf dem Rasen mit den Ajax-Fans.

Klaas-Jan Huntelaar ist bei zwei Klubs eine Legende - bei Ajax Amsterdam und beim FC Schalke 04. Am Mittwochabend tat er das, was er über viele Jahre für die Königsblauen am liebsten gemacht hat. Er bejubelte auf dem Rasen des Signal Iduna Parks einen Sieg eines seiner Herzensvereine gegen Borussia Dortmund.

Nur, dass er eben kein Spieler des S04 mehr ist. Und auch nicht von Ajax Amsterdam. Dennoch ist Huntelaar in Internet-Videos und -Bildern in einen schicken grauen Mantel gekleidet nach dem Abpfiff des Champions-League-Spiels in bester Laune zu sehen, wie er über den Rasen des Stadions läuft.

Schalke-Idol beendete im Sommer 2021 seine Karriere

Dabei herzte er Verantwortliche von Amsterdam und seine ehemaligen Mitspieler. Mit den Fans des niederländischen Meisters feierte er den Sieg vor der Nordtribüne. Nur als die Spieler ihn animieren wollten, zusammen mit ihnen in Richtung Amsterdamer Fanblock zu laufen und dort den Sieg zu bejubeln, zierte er sich etwas.

Huntelaar hat aktuell keine offizielle Funktion im Verein. Vor zehn Monaten wechselte der „Hunter“ nach dreieinhalb erfolgreichen Jahren für Ajax mit 45 Toren in 85 Spielen im Alter von 37 Jahren nochmals zum FC Schalke 04, für den er bereits sieben Jahre gespielt hatte, um den Verein vor dem Abstieg zu retten.

Das misslang. Und auch sein letztes Derby (0:4) verpasste verpasste Huntelaar verletzungsbedingt. Insgesamt ist die Bilanz des langjährigen niederländischen Nationalspielers gegen Borussia Dortmund ohnehin negativ. In 15 Spielen im Trikot des FC Schalke 04 gegen den BVB gelangen Huntelaar nur drei Siege. Dem stehen fünf Unentschieden und sieben Niederlagen gegenüber.

Und auch seine persönliche Bilanz ist für ihn eher mau. Zwölfmal kam Huntelaar in den Derbys zum Einsatz. Dabei gelangen drei Siege, vier Unentschieden - fünfmal gewann der BVB. Dabei erzielte Huntelaar fünf Treffer. Einen Auswärtssieg beim Rivalen konnte er nur in der Saison 2012/13 bejubeln. Damals gewann der S04 mit 2:1 beim BVB. Die Treffer erzielten sein Landsmann Ibrahim Afellay und Marco Höger.

Huntelaar kickt mit Freunden und absolviert Trainer-Praktikum

Nach dem Abstieg mit Schalke hatte Huntelaar seine Profi-Karriere beendet. Er hatte durchaus Interesse daran gezeigt, auch in der 2. Bundesliga für Schalke aufzulaufen. Nach der Verpflichtung von Simon Terodde (HSV) war aber klar, dass es zu einer Einigung nicht kommen würde. Derzeit kickt Huntelaar noch in seinem Heimatverein HC`03 Drempt mit seinem Bruder und Freunden zusammen. Zudem absolviert er ein Praktikum als Jugendtrainer bei Vitesse Arnheim.

