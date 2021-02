Schalke: Huntelaar-Drama geht weiter – Derby ohne Torjäger

Gelsenkirchen. Schalke muss mindestens in den kommenden zwei Spielen auf Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar verzichten. Die Wade des Stürmers schmerzt.

Es war eine fußballromantische Idee: Als Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 Sturm-Idol Klaas-Jan Huntelaar von Ajax Amsterdam zurückholte, war der Rückstand überschaubar und die Saison noch lang genug. Der 37-Jährige wollte einen seiner Lieblingsklubs in den letzten sechs Monaten seiner Karriere zum Klassenerhalt schießen. Doch aus diesem Traum ist inzwischen ein nicht endender Albtraum geworden.

Huntelaar hätte seit seiner Ankunft im Januar sechs Spiele bestreiten können – doch er kam lediglich zehn Minuten lang zum Einsatz – beim 1:1 in Bremen. Der Hintergrund: Huntelaar war mit einer Wadenverletzung aus Amsterdam gekommen – Sportvorstand Jochen Schneider hatte dieser Zeitung bekannt, bei der Verpflichtung davon gewusst zu haben. Nach seinem ersten Spiel in Bremen schmerzte dann aber die andere Wade. Trainer Christian Gross mutmaßte: „Vielleicht durch eine Fehlbelastung, das kann in solch einer Situation schon mal passieren.“ Gross hoffte aber inständig auf ein Huntelaar-Comeback im Derby gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr/Sky).

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Doch auch dazu wird es nicht kommen: Wie der Verein am Mittwochabend verkündete, wird Huntelaar dem Klub „bis auf Weiteres“ fehlen. Huntelaar werde ein individuelles Aufbautraining absolvieren, heißt es. Nach Informationen dieser Redaktion hat der Stürmer einen Muskelfaserriss erlitten. Huntelaar wird deshalb nicht nur das Derby verpassen, sondern wahrscheinlich auch im folgenden Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (Samstag, 27. Februar, 15.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung stehen. Doch auch wenn Huntelaar im März wieder spielen könnte – ein Anwärter für die Startformation wäre er erst einmal nicht.

Schalkes Sturm-Not geht also weiter – nur Matthew Hoppe steht als klassischer Mittelstürmer aktuell zur Verfügung. Huntelaar sowie auch Goncalo Paciencia und Mark Uth sind verletzt, Vedad Ibisevic (Vertrag aufgelöst) und Ahmed Kutucu (Heracles Almelo) haben Schalke verlassen. Hoppe könnte aber eine Verschnaufpause auf der Bank gut brauchen.

Ihr täglicher Sport-Nachrichten-Überblick: Hier kostenlos für den WAZ-Sport-Newsletter anmelden!