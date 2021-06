Schalke Schalke holt Stürmer: Was Schröder zum Pieringer-Deal sagt

Gelsenkirchen. Zugang Nummer sieben für Schalke: Vom SC Freiburg leihen die Königsblauen Stürmer Marvin Pieringer aus. Der Vertrag beinhaltet eine Kaufoption.

Verstärkung für die Offensive des Zweitligisten FC Schalke 04: Stürmer Marvin Pieringer kommt für eine Saison auf Leihbasis vom SC Freiburg. Der Bundesligist hatte den 21-Jährigen in der Rückrunde der vergangenen Saison an die Würzburger Kickers ausgeliehen.

„Mit Marvin Pieringer haben wir einen jungen, hungrigen Stürmer für uns gewinnen können, der darauf brennt, seine Leistungen aus dem vergangenen Halbjahr zu bestätigen“, sagt Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. „Marvin war in seiner Zeit bei Würzburg an einem Drittel aller Treffer direkt beteiligt. Das zeigt, welches Potenzial in ihm steckt."

Schalke-Zugang Pieringer: Sechs Tore für Würzburg

Pieringer wurde beim SSV Reutlingen ausgebildet und wechselte dann 2018 zum SC Freiburg. Dort verstärkte der 1,91 Meter große Stürmer zunächst die U23. In 60 Spielen traf er für die Regionalliga-Mannschaft 21-mal. Im Januar 2021 folgte der Wechsel nach Würzburg. Dort traf er für den Absteiger sechsmal in 20 Spielen und legte zudem zwei Tore vor. Er trug die Nummer 10. Ein Insider aus Würzburg beglückwünschte Schalke zu diesem Transfer: Pieringer sei ein sehr intelligenter, reflektierter Teamplayer. Einer, der nicht unbedingt nur als Ersatz für Simon Terodde dient, sondern durchaus auch gemeinsam mit Terodde stürmen könnte.

Die Freiburger hatten trotz der erfolgreichen Leihe keine Verwendung im Bundesliga-Kader für Pieringer und verleihen ihn nun erneut. Der Stürmer stimmte sofort zu. „Für mich geht ein Traum in Erfüllung, ab sofort kann ich die Tage zählen, bis ich das erste Mal mit Schalke 04 in der Arena spielen werde. Jetzt freue ich mich aber erst einmal darauf, die Mannschaft besser kennenzulernen und gemeinsam auf dem Trainingsplatz zu stehen. Wir haben viel vor!“

Im Sturm hat er große Konkurrenz: Simon Terodde ist gesetzt, für den Platz neben Terodde ist Benito Raman vorgesehen. Hinter diesem Duo rangelt Pieringer mit Matthew Hoppe und Ahmed Kutucu (Leih-Rückkehrer von Heracles Almelo) um die Kaderplätze.

Es kann aber sein, dass Kutucu und Raman den Klub noch verlassen, sollten sehr attraktive Angebote eintreffen. Für diesen Fall baut Schröder schon einmal vor. Doch selbst wenn die Beiden bleiben: Der Sturm der Schalker kann sich jetzt sehen lassen.

Der Stand der Schalke-Planungen (25. Juni 2021)

Zugänge (7): Danny Latza (FSV Mainz 05), Simon Terodde (Hamburger SV), Victor Palsson (Darmstadt 98), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar), Reinhold Ranftl (LASK Linz), Marvin Pieringer (SC Freiburg)

Leih-Rückkehrer, der eingeplant ist: Markus Schubert (Eintracht Frankfurt)

Abgänge (16): Klaas-Jan Huntelaar, Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Bastian Oczipka, Benjamin Stambouli, Shkodran Mustafi, Nabil Bentaleb (Verträge laufen aus), Mark Uth (1. FC Köln), Suat Serdar (Hertha BSC), Sead Kolasinac (kehrt zum FC Arsenal zurück), Frederik Rönnow, Gonçalo Paciencia (kehren beide zu Eintracht Frankfurt zurück), Kilian Ludewig (kehrt zu RB Salzburg zurück), William (kehrt zum VfL Wolfsburg zurück), Jonas Carls (wäre von Vitoria Guimaraes zurückgekehrt, wechselt zum SC Paderborn), Sebastian Rudy (wäre von der TSG Hoffenheim zurückgekehrt, Vertrag wurde aufgelöst).

Schalke-Spieler, die unter Vertrag stehen, aber bei einem passenden Angebot gehen können: Amine Harit, Matija Nastasic, Salif Sané, Omar Mascarell, Benito Raman, Hamza Mendyl - dazu Leih-Rückkehrer Ozan Kabak (FC Liverpool)

Status offen: Rabbi Matondo (kehrt von Stoke City zurück), Ahmed Kutucu (kehrt von Heracles Almelo zurück)

Torhüter (3): Ralf Fährmann, Markus Schubert, Michael Langer

Abwehr (7): Marcin Kaminski, Thomas Ouwejan, Reinhold Ranftl, Malick Thiaw, Mehmet Aydin, Kerim Calhanoglu, Timo Becker

Mittelfeld (7): Danny Latza, Victor Palsson, Florian Flick, Can Bozdogan, Nassim Boujellab, Levent Mercan, Blendi Idrizi

Sturm (3): Simon Terodde, Matthew Hoppe, Marvin Pieringer

