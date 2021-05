Schalke holt Hamburgs Knipser Terodde für den Wiederaufstieg

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat Torjäger Simon Terodde vom Hamburger SV verpflichtet. Der 33-Jährige soll S04 zurück in die Bundesliga schießen.

Schalke 04 hat seinen Chef-Knipser für die Zweite Liga verpflichtet: Der Bundesliga-Absteiger gab am Sonntag die Verpflichtung von HSV-Torjäger Simon Terodde (33) bekannt. Der Mittelstürmer hat in der Vergangenheit bereits den VfB Stuttgart und den 1. FC Köln zurück in die Bundesliga geschossen und liegt mit dem Hamburger SV derzeit auf Platz drei.

Teroddes Vertrag in Hamburg läuft aus

Terodde kommt ablösefrei nach Schalke, sein Vertrag in Hamburg läuft im Sommer aus. In Gelsenkirchen erhält der frühere Bochumer einen Vertrag bis 2022 mit einer Option für ein weiteres Jahr. Er ist Schalkes zweiter Neuzugang nach Danny Latza (Mainz 05).

Schalke sieht Simon Terodde als "zentralen Baustein"

„Wir freuen uns sehr, dass uns die Verpflichtung von Simon Terodde gelungen ist“, sagt Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel und erklärt: „Simon wird unser Offensivspiel mit seinem Gespür für den torgefährlichen Raum und seiner Kaltschnäuzigkeit im Abschluss bereichern. Er kennt die 2. Liga, hat über viele Jahre die richtige Mentalität und Einstellung nachgewiesen, um dort erfolgreich zu sein. Das macht Simon zu einem zentralen Baustein unserer neuen Mannschaft.“

Terodde spielte in seiner Karriere bereits für den MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf, den 1. FC Köln, Union Berlin und den VfL Bochum, wo ihm der Durchbruch zum Torjäger vom Dienst gelang. Mit dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln stieg er später jeweils in die Bundesliga auf, konnte sich dort aber nicht wie zuvor in Szene setzen. Für den Hamburger SV traf er in der laufenden Saison in der Zweiten Liga in 30 Spielen erneut 21-mal - ob der Aufstieg gelingt, ist aber fraglich. Insgesamt hat Terodde 139 Tore in der Zweiten Liga erzielt: Dort ist er ein Chef-Knipser.

