Schalke: Höwedes hat für Funktion "gerade keine Zeit"

Gelsenkirchen. Steigt Benedikt Höwedes als Funktionär beim FC Schalke 04 ein? Der langjährige Kapitän erteilte diesen Fan-Wünschen vorerst eine Absage.

Er ist für viele Fans des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 eine Art Sehnsuchts-Funktionär: Nicht wenige träumen davon, dass Benedikt Höwedes nach seinem Karriereende bei den Königsblauen einen Job übernimmt. Und lose Gespräche hat der Verein mit dem langjährigen Kapitän bereits geführt. Doch den Fan-Wünschen erteilte der 32-Jährige in der Sport1-Talkshow "Doppelpass" vorerst eine Absage. Er hätte dafür "gerade keine Zeit", betonte Höwedes.

Der Weltmeister, der zuletzt bei Lokomotive Moskau spielte, wird in Kürze zum zweiten Mal Vater, seine Familie gehe nun vor. Seinen Sohn Bas konnte er nach dessen Geburt nicht oft sehen, da er viel Zeit in Russland verbracht hatte. Das soll sich bei Kind zwei nun ändern. Ausgelastet ist Höwedes zudem: Der Weltmeister von 2014 arbeitet als TV-Experte bei Sky sowie als Trainee in der Marketingagentur seines langjährigen Freundes Raphael Brinkert.

Schalke verlor mit 1:4 bei Borussia Mönchengladbach

Höwedes sieht das sportliche Problem der Schalker vor allem in einer fehlerhaften Kaderzusammenstellung. "Die Mischung stimmt nicht. Du brauchst Individualisten, Teamplayer, Sprachrohre - und dass dies nicht stimmt, zeigt sich auf dem Platz", sagte er. Einige in der Knappenschmiede ausgebildete Spieler seien zu leichtfertig abgegeben worden. Die Entscheidung von Sportvorstand Jochen Schneider, sich von einem Spieler-Trio ganz (Vedad Ibisevic) oder vorerst (Amine Harit, Nabil Bentaleb) zu trennen, findet er hingegen richtig. "Ich fand es ganz gut, dass jetzt Konsequenzen gezogen worden sind, dass der Mannschaft gezeigt wurde, dass es nicht in der Art und Weise weitergehen kann wie zuvor. Und die Mannschaft hat auch eine gute Reaktion gezeigt in dem Spiel."

Die Leistung in der Anfangsphase des Spiels bei Borussia Mönchengladbach, das am Ende mit 1:4 (1:2) verloren ging, fand Höwedes gut: "Die ersten 15 Minuten machen Mut, da war wieder Leben in der Truppe." Schlimme Abwehrfehler würden aber gute Ansätze wieder zerstören: "Sie kriegen und kassieren halt immer noch haarsträubende Tore, die sie dringend abstellen müssen."

Ex-Schalke-Kapitän Höwedes lobt Bremen und Dortmund

Für immer muss Höwedes' Absage aber nicht gelten, auch wenn er das so direkt nicht sagte: "Grundsätzlich ist es wichtig, das machen Vereine wie Werder Bremen oder Borussia Dortmund extrem gut, dass du eine Vereinsphilosophie hast und danach Trainer, Manager und Spieler aussuchst, die für gewisse Werte stehen, für die der Verein stehen möchte." Der BVB hat zum Beispiel Ex-Kapitän Sebastian Kehl integriert. Auch das war einst ein Fan-Traum.